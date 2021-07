Der erste Tabellenführer heißt Kematen – klarer Erfolg in St. Johann

Details Montag, 26. Juli 2021 02:25

Die Auftaktpartie der Tirol Liga zwischen dem SK St. Johann und dem SV Bäcker Ruetz Kematen wurde durch eine schwere Verletzung des Goalies von St. Johann überschattet – an dieser Stelle alles Gute von der Redaktion von ligaportal.at Tirol. Kematen gelingt ein unerwartet klarer Erfolg – ein 5:1 und damit setzt sich Kematen vor Aufsteiger Münster an die Tabellenspitze. Münster entscheidet das Duell der Aufsteiger gegen Prutz/Serfaus klar mit 4:0 für sich.

Schwere Verletzung kurz vor der Pause

Starker Beginn der Gäste vor 200 Zuschauern und Fans und eine sehr schnelle Führung für Kematen. Matej Dretvic trifft in der 7. Minute zum 1:0 für die Gäste. Dieser Treffer ist aber offenbar kein zusätzlicher Push-Up für die Gäste, sie geben recht schnell das Heft wieder aus der Hand. Die Heimelf stärker und in der 24. Minute der durchaus verdiente Ausgleich durch Jonas Schmidt. Schockmoment kurz vor der Pause – der Goalie von St. Johann, Georg Pendl, verletzt sich schwer und muss von der Rettung versorgt werden. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht an dieser Stelle alles Gute und baldige Genesung. Die Partie geht mit 1:1 in die Pause.

In Hälfte zwei ein intensives Spiel, die Gäste mit einer klaren Kontertaktik, die in Folge auch voll aufgeht. Ein Doppelschlag in der 64. und 67. Minute durch Christof Plunser und Matej Dretvic entscheidet faktisch die Partie. Kematen gelingen noch zwei weitere Treffer. Sam Abfalterer in der 75. und Thomas Plunser in der 83. Minute sorgen für einen ganz klaren 5:1 Sieg zum Auftakt der Tirol Liga Saiosn 2021/22

Beste Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: David Berglez (6er), Christof Plunser (re. MF)

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „Zunächst wünschen wir alle dem Goalie der Heimelf, der sich schwer verletzt hat, alles Gute und baldige Genesung. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Wir haben gut begonnen, aber dann sofort wieder die Kontrolle über das Spiel verloren. Konter haben uns dann das 3:1 gebracht, ab diesem Zeitpunkt war eigentlich das Spiel entschieden.“