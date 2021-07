Union Innsbruck entscheidet Stadtderby gegen den IAC für sich!

Details Montag, 26. Juli 2021 02:54

Innsbrucker Stadtderby in der ersten Runde der Tirol Liga 2021/22. Aufsteiger Innsbrucker AC darf sich wieder mit der Union Innsbruck messen und der IAC zeigt eine starke Vorstellung. Am Ende reicht es aber zu keinem Punkt – die Union setzt sich Sonntagmittag mit 3:1 durch. Am Abend wird die erste Runde abgeschlossen – Ebbs und Mils trennen sich 2:2.

Der Aufsteiger mit sehr starken dreißig Minuten

Der Aufsteiger IAC mit einer starken Vorstellung in den ersten 25 Minuten. Die Union findet kein Mittel gegen die anstürmenden Hausherren, diese scheitern aber im Abschluss. Nach etwa einer halben Stunde kann aber die Union ihr Spiel stabilisieren. Und der Union gelingt sogar noch die Führung. Mit einem einstudierten Eckentrick in der 38. Minute zeigt Goalgetter Stefan Milenkovic abermals seine Qualitäten und trifft zum 1:0 für die Gäste. Aber dem IAC gelingt noch vor der Pause das durchaus verdiente 1:1 durch Stefan Pantic.

Der Union schafft es in Hälfte zwei ihr Spiel weiter zu festigen. Man versucht es nicht mehr mit hohen Bällen, sondern will spielerisch Akzente setzen. Der IAC aber weiterhin stark – eine gute Vorstellung des Aufsteigers, absolut konkurrenzfähig in dieser Form in der Liga. Ein Strafstoß in der 55. Minute lässt aber wieder die Gäste jubeln – Stefan Milenkovic mit der 2:1 Führung. Die Partie bleibt aber eng, erst Marko Stokic macht in der 79. Minute mit dem 3:1 alles klar. Die Union gewinnt gegen den IAC mit 3:1.

Bester Spieler Innsbrucker AC: Daniele Sterba (Tor)

Beste Spieler Union Innsbruck: Kevin Kovacs (Tor), Stefan Milenkovic (ST), Rafael Schumacher (17 Jahre, tolles Debüt)

Armin Winterle, Trainer Union Innsbruck: „Wir haben relativ schwach begonnen, nur hohe Bälle gespielt. Der IAC hätte nach einer halben Stunde auch 2:0 führen können, war klar überlegen. Wir haben allerdings viele Spieler an nicht gewohnten Positionen einsetzen müssen – Urlaubszeit. Ab der 25. Minute wurde s dann besser und mit einem Doppeltausch zur Pause haben wir das Spiel dann kontrolliert und nicht mehr auf hohe Bälle gesetzt. Der IAC aber in fast jeder Pahse sehr stark. In Summe war es aber ein verdienter Sieg für uns, beide Goalies hatten einen sehr guten Tag und unserem blutjungen Rafael Schumacher gelang ein starkes Debüt in der ersten Kampfmannschaft!“