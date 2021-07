Aufsteiger Innsbrucker AC überglücklich wegen Dreier in Zams!

Details Freitag, 30. Juli 2021 23:38

Heftige Gewitter waren im Tiroler Unterhaus am 30. Juli 2021 die großen Spielverderber – auch ein Spiel in der Tirol Liga musste abgebrochen werden. Bei Kematen gegen Volders war nicht mehr daran zu denken, die Partie nach einer Unterbrechung fortzusetzen. In Zams hat sich das Gewitter schon vor dem Spiel gegen den Innsbrucker AC ausgetobt, das Spiel selbst konnte dann aber mit Verspätung durchgezogen werden und brachte einen klaren 5:2 Erfolg des IAC. Kundl konnte die Schlagerpartie des Tages knapp mit 1:0 gegen Natters gewinnen.

Doppelpack von Christoph Eller

Gewitter ziehen am Abend des 30. Juli 2021 durch das Tiroler Land – einige Partien müssen abgebrochen werden. Zams gegen den IAC erwischt ein Gewitter kurz vor dem Anpfiff, der Ankick wird um fünfzehn Minuten nach hinten verschoben, das Spiel selbst kann dann aber ohne weitere Störung abgewickelt werden. An die 300 Zuschauer sehen in Folge eine sehr attraktive, offensiv geführte Partie von beiden Mannschaften. Die Heimelf extrem jung, die Gäste abgeklärt. Im Abschluss hat es für den Aufsteiger in der ersten Partie noch nicht so geklapp, in Zams präsentiert sich aber der IAC sehr effektiv. Christoph Eller bringt den IAC in der 13. Minute in Führung und noch vor der Pause kann der IAC durch David Haller für ziemlich klare Verhältnisse sorgen – 2:0 zur Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff aber ein Fehler beim IAC, Paulo Rosetti verkürzt für Zams auf 1:2. Extrem wichtig für die Gäste das 3:1 durch Boris Mitrovic in der 52. Minute. Nun ein Spiel auf des Messers Schneide – beide Teams etwa zwanzig Minuten absolut auf Augenhöhe. Zams macht es noch einmal sehr spannend. Noah Gruber kann wrklich in der 73. Minute auf 2:3 verkürzen, aber faktsich im Gegenangriff Pech für die Hausherren – ein Eigentor stellt den zwei Tore Vorsprung für den IAC wieder her. Christoph Eller macht in der 83. Minute mit dem 5:2 den Deckel drauf.

Beste Spieler Innsbrucker AC: Christoph Eller (ST), Nuyan Karsak (V)

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Eine sehr gute, junge Mannschaft – das Team von Zams. Wir sind aber heute kompakt gestanden und haben unsere Chancen auch reinbgemacht – drei Chancen, zwei Treffer in der ersten Hälfte. Mit dem Anschlusstreffer dann ein Duell auf Augenhöhe für etwa zwanzig Minuten. Über das ganze Spiel gesehen ist der Sieg aber absolut verdient, auch in dieser Höhe. Letzte Woche waren wir über unser Debüt in der Tirol Liga noch traurig, heute sind wir über diesen Dreier überglücklich!“