Münster steht nach Sieg gegen die Union ganz oben – Kundl gegen Natters mit Luft nach oben!

Der SC Münster, die SPG Silz/Mötz und der SC Kundl haben in den ersten beiden Runden der Tirol Liga voll gepunktet. Mit Aufsteiger Münster hat in dieser Form doch kaum jemand gerechnet. Weniger wegen den sechs Punkten – zwei Runden sagen da noch nicht so viel aus, aber die beiden deutlichen Siege gegen Prutz/Serfaus und die Union Innsbruck (6:1) überraschen schon. Im Schlager konnte sich der SC Holz Pfeifer Kundl in einer enttäuschenden Partie zuhause gegen den FC Koch Türen Natters mit 1:0 durchsetzen.

Münster mit einem halben Dutzend Treffer gegen die Union!

Johannes Rieser, Trainer SC Münster: „Die Partie hat mit einem echten Knalleffekt begonnen – nach etwa sieben Minuten ein aus meiner Sicht etwas fragwürdiger Strafstoß, den Marco Walser zum 1:0 für die Union verwandelt. Meine Mannschaft war aber nicht aus der Ruhe zu bringen. In Minute 17 gelingt Clemens Wieser der Ausgleich, in Minute 30 das 2:1 durch Daniel Nagraisalovic. Vier Minuten später legt Alexander Szabo zum 3:1 nach. Eine ganz klare Sache für uns. Die Union hat zwei Möglichkeiten. Mit dem 4:1 in der 55. Minute durch Peter Kostenzer ist alles klar. Die Gäste kassieren drei Minuten später eine rote Karte wegen Tätlichkeit. Ein Eigentor der Union in der 79. Minute und unser 6:1 durch Stefan Mauracher in der 85. Minute ist der Schlusspunkt. Ein ganz dickes Pauschallob für die gesamte Mannschaft!“

Beste Spieler SC Münster: Sebastian Handle, Daniel Nagraisalovic, Clemens Wieser

Spielerisch viel Luft nach oben: Kundl mit Dreier gegen Natters

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem Spiel auf sehr mäßigem Niveau bezwang der SC Kundl den FC Natters mit 1:0. Aufgrund der kämpferischen Leistung geht der Sieg zwar in Ordnung, spielerisch ist allerdings noch viel Luft nach oben. Den entscheidenden Treffer erzielte Clemens Kogler in der 43. Minute.“

Zwei Favoriten und ein Aufsteiger ganz oben!

Nach den ersten Auftritten der Mannschaften in der Tirol Liga kann man beginnen ein wenig zu spekulieren. Vier Mannschaften haben allerdings erst ein Spiel am Konto – nein nicht Corona, sondern sintflutartige Regenfälle waren der Grund für viele Absagen. Die Sensationself steht ganz oben – Aufsteiger Münster holt sechs Punkte mit einer Tordifferenz von 10:1. Oben erwartet wurde die SPG Silz/Mötz, die sich in der zweiten Runde am Sonntag gegen Ebbs mit 4:2 durchsetzt. Kundl kann beim 1:0 gegen Natters nicht überzeugen, hat aber die weiße Weste nicht ausziehen müssen. Der Schlager für die nächste Runde steht auch schon fest – zumindest dem Tabellenstand nach. Am Freitag, dem 6.8.21, trifft um 18:30 Uhr Münster auf Mils.

