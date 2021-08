Völser SV mit Kantersieg in St. Johann

Details Montag, 09. August 2021 01:18

In der Tirol Liga gibt es nach drei Runden nur mehr eine Mannschaft mit weißer Weste – die SPG Silz/Mötz. Silz/Mötz hat aber nur zwei Spiele absolviert, die Partie der dritten Runde gegen Aufsteiger Prutz/Serfaus musste wegen einer Corona-Infektion verschoben werden. An der Tabellenspitze geht es eng zu. Sieben Zähler für Münster, Kematen und Kirchbichl. Kirchbichl konnte am Sonntag bei der Union Innsbruck mit 2:0 gewinnen. Der Völser SV feiert den ersten vollen Erfolg – aber den ausgiebig. 5:1 in St. Johann, aber auch Ebbs zeigt am Sonntag, dem 8.8.21, stark auf – 4:0 gegen Kundl!

Drei Treffer von Cendrim Jahaj für Völs

Der Völser SV legt von Beginn an ordentlich los – äußerst selbstbewusst dominiert man das Spiel von Beginn an. In Minute siebzehn - nach einer Ecke - die Führung für die Gäste durch Bernhard Eichner. Und Völs legt sofort nach. Neun Minuten später ein starker Angriff mit Pass in den Rückraum und das 2:0 durch Cendrim Jahaj. Kurz vor der Pause ein Kunststück des heute überragend agierenden Cendrim Jahaj – ein direkt verwandelter Eckball. Damit ist die Partie vor der Pause faktisch schon gelaufen.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel abermals Cendrim Jahaj zum 4:0. Auf Seiten von St. Johann kann man drei Torschüsse verzeichnen, aber die Gäste sind eigentlich nie in Gefahr geraten einen Gegentreffer zu erhalten. Marco Brindlinger trifft in der 78. Minute zum 5:0, der Ehrentreffer für St. Johann gelingt Axel Krimbacher in der 89. Minute durch einen Strafstoß.

Beste Spieler Völser SV: Cendrim Jahaj (ST), Bernhard Eichner (6er)

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Wir sind voll motiviert nach St. Johann gefahren und wollten unbedingt voll punkten. In Summe eine ganz klare Sache für meine Mannschaft, wir sind heute sehr variabel aufgetreten, unser Spiel sehr gut angelegt, defensiv keinerlei Probleme gehabt und wir haben offensiv sehr effizient agiert.“

