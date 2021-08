Völs gewinnt in Zirl verdient, der IAC in St. Johann unverdient!

Details Samstag, 21. August 2021 22:11

Zumindest für vierundzwanzig Stunden hat - vor den Sonntagspartien der fünften Runde der Tirol Liga - der Innsbrucker AC die Tabellenführung übernommen. Ein 2:0 Erfolg in St. Johann, wobei der SK St. Johann die bessere Mannschaft gewesen ist. Zufriedener der Coach des Völser SV über den 2:1 Erfolg in Zirl, obwohl man den Sack früher hätte zumachen können. Nach dem 2:1 Erfolg von Völs wartet Zirl noch immer auf den ersten Punkt.

Völs erweckt – nach dominanter Halbzeit eins - Gegner Zirl wieder zum Leben!

Hannes Brecher, Trainer SV Völs: „Wir hätten schon in der ersten Hälfte den Sack zumachen müssen. Sechs Möglichkeiten, die man eigentlich machen muss. Nach dem 1:0 durch Philipp Mühlthaler in der ersten Spielminute hatten wir ganz klar das Heft in der Hand und auch einige weitere Sitzer, die allerdings nicht verwertet wurden. So lagen wir zur Halbzeut „nur“ mit 2:0 voran – Marco Brindlinger hat in der 36. Minute getroffen. Durch einen Strafstoß, verwandelt durch Patrick Kapferer, kam Zirl in der 57. Minute auf 1:2 heran. Wirklich eng ist es nicht mehr geworden, aber ein Gegentor ist schnell passiert. So haben wir den Gegner wieder zum Leben erweckt, mit Pech gibt es dann oft nur einen Punkt. Aber der Dreier war - über die neunzig Minuten gesehen - absolut verdient!“

Bester Spieler SV Völs: Andreas Eberl (Tor)

St. Johann spielt in Hälfte eins den IAC an die Wand und verliert am Ende

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Das war heute ein eher unverdienter Dreier für meine Mannschaft. Ganz großes Lob an die Mannschaft von St. Johann, die absolut unter Wert geschlagen wurde. Nach der ersten Hälfte hätte St. Johann 3:0 führen müssen. Ich habe in der Halbzeit deutliche Worte gefunden, aber die zweiten 45 Minuten waren nicht markant besser. St. Johann hat sich für das eigene sehr gute Spiel nicht belohnt. Wir haben aus zwei Konterangriffen die zwei entscheidenden Tore geschossen. In der 69. und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte hat Christoph Eller die Treffer erzielt.“

Bester Spieler Innsbrucker AC: Daniele Sterba (Tor)

