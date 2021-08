Alexander Kregar und Christoph Aschenwald analysieren Prutz/Serfaus gegen Kematen

Details Montag, 23. August 2021 11:58

Ein gutes Spiel der Tirol Liga, bei sehr schlechtem Fußballwetter, auf Augenhöhe. Aufsteiger SPG Prutz/Serfaus konnte auch mit Tabellenführer SV Bäcker Ruetz Kematen in der fünften Runde der Tirol Liga absolut mithalten. Am Ende trauert der Aufsteiger aber trotzdem einem Punkt nach – der wäre absolut möglich gewesen. Der kampfbetonten Partie gingen eigentlich nur Torraumszenen ab. Kematen holt sich mit einem Treffer den Dreier und verteidigt damit die Tabellenführung. Aufsteiger IAC sensationell auf Platz zwei – 2:0 in St. Johann. Kundl gewinnt knapp 3:2 bei Aufsteiger Münster und schiebt sich auf Platz drei nach oben. Silz/Mötz nur 2:2 gegen Mils – nach Verlustpunkten liegt man aber mit Leader Kematen gleichauf.

Ein Punkt mindestens wäre gerecht gewesen

Alexander Kregar, Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Eine sehr, sehr bittere Niederlage. Aus meiner Sicht hätten wir absolut mindestens einen Punkt verdient. Beide Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert. Ein sehr orfendtliches Spiel, bei starkem Regen. Eigentlich habe ich keine einzige hundertprozentige Torchance auf beiden Seiten gesehen. Soll keine Ausrede sein – aber wir sind schon mit einem sehr kleinen Kader gefordert. Ein Remis hätte, meiner Meinung nach, dem Spielverlauf wesentlich besser entsprochen. Bin in Summe trotzdem sehr optmistisch. Bei jedem Spiel waren wir bislang eigentlich ziemlich auf Augenhöhe mit dem Gegner und personell wird es auch besser werden!“

Beste Spieler SPG Prutz/Serfaus: Florian Kneringer (IV), Oran Yilmaz (V)

Duell auf Augenhöhe

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „Bei Sonnenschein sind wir in die Partie gegangen, dann kam aber so richtiger Starkregen auf. Das Spiel war aber trotzdem gut und sehr kampfbetont – absolut auf Augenhöhe. In der 68. Minute ist uns dann nach einer Ecke der entscheidende Treffer durch Matej Dretvic gelungen und damit konnten wir die Tabellenführung verteidigen!“

Beste Spieler SV Bäcker Rutz Kematen: Matej Dretvic und Clemens Oberforcher

