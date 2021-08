Aufsteiger Münster mit starker Partie gegen Kundl

Details Montag, 23. August 2021 12:38

Die Aufsteiger in die Tirol Liga haben in den ersten fünf Runden gezeigt, dass die Landesliga-Topteams jederzeit eine Etage oben sehr gut mithalten können. Prutz/Serfaus war in allen Partien ebenbürtig, der S&W Eloxal SC Münster hat den SC Holz Pfeifer Kundl voll gefordert und der Innsbrucker AC steht sogar auf Tabellenplatz zwei. Kundl gewinnt am Ende gegen Münster mit 3:2 und erobert Platz drei in der Tabelle.

Dramatische Schlussphase

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl gewinnt in Münster nach starker Leistung mit 3:2. Vor knapp 500 Zuschauern, unter ihnen auch TFV-Präsident Josef Geisler, überzeugt Kundl spielerisch, wie auch kämpferisch. Die Gastgeber ihrerseits zeigten, dass sie eine Bereicherung für die Liga sind. Obwohl Kundl zu Beginn überlegen war, ging Münster durch Philip Mai in der 26. Minute in Führung. Sandro Gschwentner glich allerdings postwendend für den SCK aus.

Richtig Fahrt nahm die Partie in der zweiten Halbzeit auf. Nach 47 Minuten brachte Sandro Essl mit einem herrlichen Freistoß Kundl in Führung und nur wenige Minuten später hätte das Spiel schon entschieden sein können, aber ein – aus meiner Sicht - klares Foul an Andreas Neurauter im Strafraum blieb ungeahndet. Münster versuchte sein Glück mit weiten Bällen und war damit stets gefährlich. So auch nach 56 Minuten, als Philip Mai mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich erzielte. Kundl ließ sich aber nicht mehr beirren und spielte beharrlich nach vorne. Es entwickelte sich eine sehenswerte und spannende Partie. Der entscheidende Treffer fiel in der 62. Minute. Kundl erobert den Ball, Clemens Kogler flankt zur Mitte und Stefan Rangger vollendet zum 3:2 für Kundl. Die Partie jetzt richtig spannend, aber die Kundler Hintermannschaft hatte sich gut auf die Spielweise der Gastgeber eingestellt und ließ kaum noch Chancen zu. Unnötig Spannung brachte Schiedsrichter Bosnjak ins Spiel, als er Luca Gruber vollkommen überzogen mit Gelb/Rot (78.) des Feldes verwies. Münster warf alles nach vorne, aber Kundl stand in der Schlussphase sicher, und spielte den Sieg nachhause. Fazit: Kundl siegte letztendlich doch verdient, obwohl Münster stets gefährlich blieb und vor allem kämpferisch überzeugte!“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Sandro Essl (V), Kurt Herndler (MF)

Beste Spieler S&W Eloxal SC Münster: Philipp Mai (Mittelfeld), Fabian Kölli (Defensive)

