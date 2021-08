Coach von Kirchbichl hadert mit Schiedsrichterentscheidungen im Spiel in Volders

Details Montag, 23. August 2021 15:01

Der SV Kirchbichl hat in der fünften Runde der Tirol Liga beim FC Volders ein 1:1 geholt, war 55 Minuten in Unterzahl und hat eine tolle kämpferische Leistung geboten. Volders hat aber auch abermals Qualität gezeigt. Volders hat nun fünf Punkte am Konto, Kirchbichl elf. Für Zams und Zirl wird es langsam eng – noch immer kein Punkt und man könnte den Anschluss an das Feld verlieren, zumal die Union und Prutz/Serfaus noch ein Spiel nachzutragen haben.

Ausgangslage

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Wir haben mit unserem 7:3-Heimerfolg vergangene Woche gegen Natters viel Selbstvertrauen getankt. Volders verlor das Auswärtsspiel gegen den IAC mit 0:4. Wir wussten, dass es trotz der so unterschiedlichen Ergebnisse eine schwere Auswärtspartie werden würde.“

Rot für Kirchbichl und die Führung

Thomas Fleidl: „Meine Mannschaft war sofort im Spiel und konnte in Minute sieben die erste Torchance verbuchen. Leider scheiterte Engincan Gündogdu am Volderer Schlussmann. Mit der Zeit kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und war bis zur 20. Minute die leicht bessere Mannschaft. Ein Lattenkopfball der Hausherren und eine knifflige Elfmetersitution, die zu unserem Glück nicht gegeben wurde, standen hier zu Buche.Als dann noch in der 35. Minute Mario Payrleitner mit Rot (Torchancenverhinderung) vom Platz gestellt wurde, stellte dies meine Mannschaft vor eine große Herausforderung. Trotz Unterzahl kämpften meine Jungs bis zum Umfallen und waren bis Ende der 1. Halbzeit zumindest ebenbürtig. Dies sollte auch belohnt werden. Mit dem Pausenpfiff konnte Andreas Fuchs den Führungstreffer per Freistoß für uns erzielen.“

Ausgleich von Volders in der Nachspielzeit

Thomas Fleidl: „Die zweite Hälfte war, vor allem puncto unserer Mannschaft, geprägt von einem leidenschaftlichen Kampf gegen den Ball. Wir machten die Räume eng, waren intensiv in den Zweikämpfen und wollten durch schnelles Umschaltspiel den zweiten Treffer erzielen. Volders war optisch vielleicht das bessere Team, dennoch konnten sich die Streiter-Jungs keine nennenswerte Torchance herausspielen. Leider haben wir es verabsäumt, die drei richtig guten Möglichkeiten, die wir hatten, zu nutzen und mussten dadurch bis zum Ende zittern.Unser Einsatz wurde belohnt - bis zur 93. Minute. Eine für mich nicht nachvollziehbare Entscheidung des Schiedsrichtergespanns brachte den Ausgleich für die Heimmannschaft – Fabian Egger trifft. Meiner Meinung nach wurde ein ganz klares Foul nicht gepfiffen. Das ermöglichte dem Angreifer des FCV einen Stangelpass zu spielen. Der Abschluss war dann nicht mehr zu verteidigen und so endete das Spiel mit einem 1:1 Unentschieden!“

Fazit

Thomas Fleidl: „Ein großes Pauschallob an die gesamte Mannschaft. Leidenschaft, Kampfgeist und tolle Moral und das 60 Minuten in Unterzahl, ziehe ich aus dem Spiel positiv hervor. Leider wurden uns - aus meiner Sicht - zwei Punkte durch eine Fehlentscheidung genommen und so wurde unsere tapfere Leistung nicht belohnt. Dennoch ist das Unentschieden für beide verdient. Für uns hat es sich im ersten Moment natürlich nicht so angefühlt. Einfach eine tolle Mannschaftsleistung, da will ich keinen extra herausnehmen. Großes Lob an die gesamte Mannschaft. Weiter gehts, nächste Woche gegen St. Johann zu Hause, werden wir wieder alles für drei Punkte geben.“

