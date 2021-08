Remis im Schlager zwischen Kematen und der SPG Silz/Mötz

Details Samstag, 28. August 2021 01:10

Nach Verlustpunkten sind der SV Bäcker Ruetz Kematen und die SPG Silz/Mötz gleich auf, in der Tabelle der Tirol Liga trennen sie aber real sechs Punkte. Im direkten Duell in der sechsten Runde stand die SPG Silz/Mötz gegen den aktuellen Tabellenführer sicherlich mehr unter Druck, erwies sich aber offensiv als sehr effektiv. Kematen ließ einige Sitzer aus und das hat wohl drei Punkte gekostet. Auch der eine Punkt für Kematen beim 2:2 konnte erst in der Nachspielzeit fixiert werden.

Dramatische Schlussphase

Kematen hat in der laufenden Saison extrem überrascht, hat nach fünf Runden die Tabellenführung inne, die SPG Silz/Mötz wurde als einer der Titelfavoriten gehandelt, konnte aber bislang nur drei Spiele austragen. Ohne Zweifel ist aber aus dieser Konstellation heraus das direkte Duell der beiden das Schlagerspiel in Runde sechs. Die Liga steht vor einer englischen Woche, am 31. August 2021 steht bereits Runde sieben an. Zwischen Kematen und der SPG entwickelt sich von Beginn an vor etwa 250 Fans und Zuschauern eine sehr starke Partie. Kematen in Hälfte eins aber nicht effektiv – drei Sitzer werden ausgelassen und die Gäste gehen in der 24. Minute durch Ertugrul Yildirim mit 1:0 in Führung. Kematen behält aber die Nerven und kann diesen negativen Spielverlauf recht schnell wegstecken. Vier Minuten vor der Pause gelingt Maximilian Plattner das 1:1.

Extrem intensiv auch Hälfte zwei. Kematen hat mehr Spielanteile, die Gäste einen Lattenschuss. Es schaut schon nach einem 1:1 aus, da legt die Partie in der Schlussphase noch einmal an Dramtik zu. Drei Minuten vor Schluss der zweite Treffer von Ertugrul Yildirim – die Gäste führen mit 2:1. Kematen kann aber noch einmal zulegen und schafft in der Nachpielzeit das 2:2. Eine Punkteteilung, die speziell der SPG sehr schmerzt. Die Tabelle täuscht aber massiv – denn die SPG liegt zwar nur auf Platz acht und weiter sechs Zähler hinter Kematen, hat aber zwei Spiele weniger absolviert. Aber die Punkte müssen natürlich auch gemacht werden, in einer derart ausgeglichenen Liga nicht einfach.

Bester Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: Matteo Jordan (Tor)

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „Ein Klassespiel beider Mannschaften. Wir haben doch einige Sitzer liegen gelassen, aber den Rückstand gut verkraftet. Die SPG ging dann überraschend in Führung, wir haben dann aber auch gewaltig gespielt. Wir hatten die besseren Möglichkeiten, sind aber am Ende über das 2:2 doch auch sehr glücklich!“

