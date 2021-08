Glücklicher Erfolg von Kirchbichl gegen St. Johann – SC Kundl neuer Tabellenführer

Details Montag, 30. August 2021 13:46

Führungswechsel nach der sechsten Runde der Tirol Liga. Der SC Holz Pfeifer Kundl steht ganz oben – ein hart erkämpfter 2:1 Erfolg gegen Aufsteiger SPG Prutz/Serfaus. Kematen muss die Poleposition abgeben – 2:2 im Schlager gegen die SPG Silz/Mötz. Neu auf Platz drei der SV Kirchbichl – auch ein mühevoller 3:2 Erfolg gegen den SK St. Johann. Am 31. August 2021 bereits die nächste Runde – Kematen gegen Ebbs ist einer der Kracher am letzten Augusttag 2021.

Kirchbichl hat mit SK St. Johann große Mühe!

Ausgangslage

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach dem 1:1 gegen Volders wollten wir zu Hause gegen St. Johann unbedingt auf die Siegerstraße zurückkehren. Wir wussten, dass die Gäste ein richtig unangenehmer Gegner sein werden!“

Gäste in Hälfte eins stärker

Thomas Fleidl: „Von Anfang an waren wir nicht gut in der Partie. St. Johann war sehr kampfstark und immer einen Schritt schneller als meine Jungs. So gingen die Gäste nach sieben Minuten durch Jonas Schmidt auch verdient in Führung. Im Anschluss konnte sich unser Schlussmann, Peter Hajda, zweimal auszeichnen und verhinderte eine noch höhere Führung für St. Johann. Wir spielten uns nur wenige Chancen heraus und waren im ersten Durchgang nicht wirklich gefährlich. Lediglich ein Schussversuch von Nico Jamnig ist erwähnenswert!“

Kirchbichl dreht auf

Thomas Fleidl: „Nach Wiederanpfiff zeigte mein Team ein ganz anderes Gesicht. Wir belohnten uns durch Engin Gündogdu für eine aggressive Anfangsphase. St. Johann war aber nicht geschockt und spielte munter weiter. Aber auch mein Team versuchte den zweiten Treffer zu erzielen. Dies geschah in der 75. Minute - absolut sehenswert. Nach einer Gündogdu-Flanke netzte Nico Jamnig per Fallrückzieher ein - ein wahres Traumtor. Danach verloren wir wieder ein wenig den roten Faden und die Gäste konnten nur sieben Minuten später durch Nicolas Hofer verdient ausgleichen. Wenig geschockt, gelang uns dann in der 86. Minute der etwas glückliche Führungstreffer. Nach einem Gestocher im Strafraum, ging der Schuss von Fabio Mitterer über die Torlinie. Das war dann auch der Endstand.“

Fazit

Thomas Fleidl: „Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten und mit dem glücklicheren Ausgang für meine Mannschaft. St. Johann hätte sich durchaus einen Punkt verdient. Sie werden bisher definitiv unter ihrem Wert geschlagen!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Nico Jamnig (ST), Fabio Mitterer (MF) und Fabian Schönlechner (IV)

Beste Spieler SK St. Johann: Paul Weissensteiner (6er), Jonas Schmidt (linkes MF)

Kundl sichert sich in enger Partie Dreier gegen Prutz/Serfaus

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl gewinnt gegen die SPG Prutz/Serfaus mit 2:1. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn der Aufsteiger zeigte im Kundler Achenstadion eine sehr gute Leistung. Die entscheidende Szene war wohl die zwar regelkonforme, aber doch recht harte rote Karte für den Gästespieler Mahmut Bozkurt, der nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde. Kundl nutzte in Halbzeit zwei die numerische Überlegenheit aus und ging nach 58 Minuten durch Stefan Rangger in Führung. Für die Entscheidung sorgte ebenfalls Stefan Rangger mit seinem Traffer nach 84 Minuten. Der Anschlusstreffer der Gäste durch Can Cakir kam zu spät.

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Pascal Wegscheider (MF), Sandro Gschwentner (MF)

