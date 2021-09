Prutz/Serfaus und der SK St. Johann setzen sich mit Erfolgen gegen Völs bzw. Natters vom Tabellenende etwas ab

Details Montag, 06. September 2021 20:51

Für den FC Zirl wird es am Tabellenende der Tirol Liga immer kritischer. Die Partie der achten Runde gegen den IAC gibt es zwar erst am 14.9.21, aber Mannschaften in der untersten Region der Tabelle haben zum Großteil voll gepunktet. Nur Zams und die Union Innsbruck haben das Konto nicht mit Punkten aufstocken können. Der SK St. Johann gewinnt mit 2:0 gegen den FC Koch Türen Natters, Volders siegt bei der Union. Damit fehlen Zirl bereits sechs Punkte auf den rettenden Platz, aber man hat auf der anderen Seite zwei Spiele weniger ausgetragen als St. Johann. Ein großer Sprung nach oben gelingt der SPG Prutz/Serfaus – ein glücklicher 1:0 Erfolg gegen ein besseres Team der Gäste aus Völs.

SK St. Johann verlässt mit Sieg gegen Natters unterste Tabellenregion

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Das war für uns schon eine richtungsweisende Partie und natürlich ein sehr starker Gegner. Neues Monat, neues Glück. Personaldecke ist extrem dünn, wir hatten zwei weitere Ausfälle und gerade mal drei Ersatzspieler auf der Bank. Die erste Halbzeit war nicht wirklich gut, aber wir hatten heute das Momentum auf unserer Seite. Nach einer Ecke in der 64. Minute konnte Axel Krimbacher die Führung erzielen. Eine sehr enge Partie, er st in der 80. Minute gelang uns so etwas wie eien Vorentscheidung. Strafstoß und Axel macht mit seinem zweiten Treffer das 2:0. Natters hatte natürlich ebnso viele Ausfälle, aber ich denke das Chancenübergewicht für uns hat uns verdient diesen extrem wichtigen Dreier gebracht!“

Beste Spieler SK St. Johann: Axel Krimbacher (ST), Marc Köllner (IV), Alexander Krimbacher (IV)

Dreckiger Dreier

Alexander Kregar, Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Das war ganz klar ein dreckiger Dreier. Völs war über neunzig Minuten klar überlegen und das bessere Team. Wir haben neunzig Minuten verteidigt wie die Gladiatoren. Zwei gute Aktionen von uns – ein Stangenschuss und der Treffer von Peter Westreicher zum 1:0 in der 42. Minute. In Hälfte zwei sorgt unser Goalie für das Highlight – Dominik Sandbichler hält uns den Dreier fest. Das war ganz klar ein glücklicher Sieg, aber irgendwie gleicht sich alles aus. Wir haben auch schon als besseres Team verloren wie heute Völs.“

Beste Spieler SPG Prutz/Serfaus: Hawar Ilhan (IV), Florian Kneringer, Oran Yilmaz, Dominik Sandbichler (Tor)

