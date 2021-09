Kirchbichl erobert nach knappen Erfolg in Ebbs Tabellenplatz zwei

Details Dienstag, 07. September 2021 00:42

Nach acht Runden der Tirol Liga ist auch in der Saison 2021/22 der Überblick in der Tabelle doch ziemlich verloren gegangen. Es gab doch schon einige coronabedingten Spielabsagen und so muss man immer genau schauen, wie viele Spiele die Mannschaften noch in der Hinterhand haben. Der SV Kirchbichl ist nach Runde acht der „geheime“ Tabellenführer nach Verlustpunkten, die SPG Silz/Mötz hat nur eine um einen Treffer weniger gute Tordifferenz. Nach dem 1:0 in Ebbs muss Kirchbichl am 8. September im Nachtrag gegen den IAC antreten, der auch noch sehr gut im Rennen liegt. Hochspannung liegt in der Luft bei Halbzeit der Hinrunde, ein Favorit für ganz oben ist noch auf keinen Fall auszumachen.

Dreier wackelt für Kirchbichl im Finish

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Eigentlich ist Sonntag um 11.00 Uhr für Kirchbichl nicht die optimale Uhrzeit, um Fußball zu spielen. Bei herrlichem Wetter und toller Kulisse konnten sich die Fans aber auf das Spitzenspiel freuen.

Wir waren sofort im Spiel und schnürten unseren Gegner in deren Hälfte ein. Immer wieder versuchten wir Nadelstiche zu setzen, aber Ebbs verteidigte in der ersten halben Stunde sehr gut. Danach wurde die Heimmannschaft etwas stärker, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Wir konnten uns dann in der 40. Spielminute durch Nico Jamnig für eine gute erste Hälfte belohnen. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite scheiterte man in erster Instanz noch am gut reagierenden Heimkeeper. Den Abpraller verwertete dann Nico Jamnig zum 1:0.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren wir das bessere Team. Ebbs versuchte immer wieder mit langen Bälle gefährlich zu werden. Standardsituationen und lange Bälle sind ein Markenzeichen und auch eine Qualität der Ebbser geworden. Sie sind dabei immer brandgefährlich. Wir konnten aber diese Situationen gut verteidigen. Leider fehlte uns im Abschluss die letzte Präzision. Die zwei bis drei Chancen, die wir in Hälfte zwei hatten, wurden leider vergeben. So wurde es am Ende nochmals spannend, als unser Tormann einen langen Ball fallen ließ und Ebbs einen eigenen Spieler, der auf der Torlinie stand, anschoss - Abseits. Bitter für die Gastgeber und Glück in dieser Szene für uns.

Ich denke, dass der Sieg am Ende aber verdient war, zumal wir es verabsäumt haben frühzeitig den Sack zuzumachen. Geschlossen verteidigten wir die knappe Führung und sind überglücklich über diesen wichtigen Sieg. Jetzt wartet das schwere Nachtragsspiel gegen den IAC am kommenden Mittwoch, dem 8. September 2021!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Andreas Fuchs (IV) und Benjamin Schönettin (ZM)

