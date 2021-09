Zwei Schlagerspiele – zwei unglückliche Niederlagen von Kundl in Kematen und Kirchbichl in Münster

Details Dienstag, 21. September 2021 00:51

Die zehnte Runde der Tirol Liga hatte zwei richtungsweisende Spiele an der Tabellenspitze am Spielplan. Das ultimative Spitzenduell zwischen dem SV Bäcker Ruetz Kematen und SC Holz Pfeifer Kundl und der SC S&W Eloxal Münster und SV Kirchbichl traten im direkten Duell an, um den Kontakt zur Tabellenspitze zu wahren. Kematen konnte sich gegen Kundl in der Nachspielzeit mit 2:1 durchsetzen und hat damit die Tabellenführung erobert – zwei Punkte vor Kundl. Auch der SV Kirchbichl verliert in Münster 1:2, Münster hat damit zur Tabellenspitze etwas aufgeschlossen. Die SPG Silz/Mötz kann am 22. September 2021 um 19:30 Uhr im Nachtragsspiel zuhause gegen Prutz/Serfaus die Tabellenführung erobern und hat noch eine weitere Nachtragspartie in der Hinterhand. Rechnet man nach Verlustpunkten trennen die Top-5 Silz/Mötz, Kematen, Kundl, Mils und Kirchbichl sechs Punkte.

Große Personalsorgen bei Kirchbichl vor dem Schlager in Münster

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Die Vorzeichen für meine Mannschaft standen nicht gut. Uns plagen seit mittlerweile eineinhalb Wochen gesundheitliche Probleme bei einigen wichtigen Spielern. Es wird kälter, die Grippe hält Einkehr und man sieht, vor allem bei uns, es gibt auch noch etwas anderes als Corona. Neben den Verletzten mussten noch Spieler in den Kader berufen werden, die nicht gesund bzw. fit waren, damit wir überhaupt eine Mannschaft stellen konnten.

Umso mehr freut es mich aber, dass meine Mannschaft über sechzig Minuten das bessere Team war. Wir gingen, nachdem wir in der Anfangsphase zwei Sitzer ausgelassen haben, durch Engincan Gündogdu nach einem schönen Spielzug verdient in Führung. Im Laufe der ersten Hälfte ließen wir nichts zu und hatten das Spiel im Griff.

Nach der Pause wurde Münster stärker, ohne zunächst gefährlich zu werden. Vor dem Ausgleichstreffer hatten wir zweimal die Vorentscheidung auf dem Fuß bzw. Kopf. Das 1:1 zeichnete sich dann ab, da Münster auf den Ausgleich drückte. Peter Kostenzer trifft in der 79. Minute zum 1:1. Ab der 60. Minute wurde, aufgrund der derzeitigen Situation in Kirchbichl, meine Mannschaft müde. Resultierend daraus fiel das 2:1, laut einigen Fans, darunter auch Fans aus Münster, nach einer Abseitsposition. Ich kann dazu nur sagen: Einmal der Gigl, einmal der Gogl, da ich von meiner Position die Situation nicht einschätzen konnten. Stefan Mauracher sorgt für das 2:1 für Münster. Gegen Ende warfen wir alles nach vorne, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Einmal der Pfosten und einmal ein Verteidiger klärten unsere letzten Angriffsversuche.

Fazit: Ich denke, dass in Summe ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Meine Mannschaft hat nicht viel zugelassen, jedoch haben wir es verabsäumt, vorzeitig den Deckel drauf zu machen. Ich möchte trotzdem meiner Mannschaft ein Lob aussprechen, da wir eine eindeutige Reaktion zum Spiel gegen Zirl gezeigt haben. An dieser Stelle wünschen wir dem Münsterer Kapitän, Thomas Schatz, gute Besserung, der sich bei einem Zusammenprall wohl schwerer verletzt hat.

Bester Spieler SC S&W Eloxal Münster: Stefan Mauracher (ST)

Bester Spieler SV Kirchbichl: Soma Molnar (RV)

Unglückliche Niederlage von Kundl in Kematen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Leider eine sehr unglückliche Niederlage in Kematen. Unglücklich deshalb, da das Spiel recht ausgeglichen war und das Unentschieden eigentlich in Ordnung gegangen wäre. Aber in der Nachspielzeit der Nachspielzeit erzielten die Kemater das 2:1 durch Markus Plunser. Wir gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Aleksandar Skrbo mit 1:0 in Führung, Sam Abfalterer hat in der 55. Minute für Kematen ausgeglichen. Schade, denn ein Punkt wäre sicher drinnen gewesen. Es war ein sehr gutes Spitzenspiel, bei dem der Schiedsrichter mit Abstand der schlechteste Mann am Platz war!“

