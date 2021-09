SK St. Johann und Ebbs trennen sich 1:1 – Zirl jubelt über drei Punkte in Volders

Details Montag, 27. September 2021 20:24

So ganz zufrieden über einen Punkt gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs war der Trainer des SK St. Johann nicht – man war seiner Meinung nach dem Dreier näher. In der elften Runde der Tirol Liga auch ein enorm wichtiger Dreier des FC Zirl beim FC Volders – ein 2:0 Erfolg und damit ist der Anschluss zum restlichen Feld hergestellt. Zirl hat wie Völs am rettenden dreizehnten Platz neun Punkte am Konto.

Coach von St. Johann: „Hätten uns eigentlich gegen Ebbs einen Dreier verdient!“

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Unser Ziel war ganz klar das Spiel gegen Ebbs zu gewinnen. Wir haben auch gut begonnen, aber dann ein Schlag in die Magengrube. Freistoß für Ebbs in der 35. Minute – die erste konkrete Möglichkeit und das 1:0 für die Gäste durch Marcello Dindl. In der zweiten Hälfte zwei bis drei knackige Chancen für meine Mannschaft und dann – meiner Meinung nach absolut verdient – das 1:1 durch einen Strafstoß von Daniel Valach in der 74. Minute. Aus meiner Sicht hätten wir eher einen Dreier verdient, aber gegen eine so gestandene Tirol Liga Mannschaft wie Ebbs geht das Remis auch absolut okay.“

Beste Spieler SK St. Johann: Jonas Schmidt, Daniel Valach, Georg Pendl (Tor)

Zirl holt drei goldene Punkte in Volders

Wolfgang Kleissl, Trainer FC Zirl: „Über weite Strecken der neunzig Minuten eine sehr ausgeglichene Partie. Wir haben konsequent unser System durchgezogen, Volders hatte in der ersten Hälfte aus meiner Sicht keine einzige konkrete Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit war es ein etwas offeneres Spiel. Als das Spiel wieder auf des Messers Schneide stand, haben wir über einen schönen Spielzug das 1:0 geschossen – Torschütze war Patrick Kapferer. So ging es dann Richtung Schlusspfiff, in der Nachspielzeit dann noch ein Strafstoß für mein Team. Thomas Bergmann hat getroffen und damit stand es 2:0. Aber es war über neunzig Minuten - wie schon gesagt - eine sehr enge Kiste, hat aber am Ende sehr gut für uns gepasst!“

Beste Spieler FC Zirl: Lukas Neuner (IV), Patrick Kapferer (MF), Daniel Kleissl (Tor)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!