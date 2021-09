Silz/Mötz lässt beim IAC Punkte liegen – Union Innsbruck zeigt auch in Kundl auf!

Details Montag, 27. September 2021 21:14

Nach der elften Runde der Tirol Liga ist Kematen nun auch nach Verlustpunkten die Nummer 1 – Kematen gewinnt in Völs 2:1, die SPG Silz/Mötz muss sich beim Innsbrucker AC mit einem 1:1 begnügen. Abermals starke Meldung der Generali Union Innsbruck – der Aufwärtstrend wurde fortgesetzt – nach 2:0 Führung beim SC Holz Pfeifer Kundl kann man am Ende mit einem 2:2 einen Punkt entführen.

Innsbrucker AC knöpft der SPG Silz/Mötz einen Punkt ab

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Das war natürlich eine ganz schwere Aufgabe gegen die SPG antreten zu müssen. Wir haben uns aber vorgenommen uns nicht zu verstecken – zu pressen und so zu Chancen zu kommen. In der ersten Halbzeit haben wir diesen Plan sehr gut umgesetzt, wir hatten die besseren Chancen auf die Führung. Es ging aber torlos in die Pause. In der zweiten Hälfte ist uns etwas die Luft ausgegangen – wir haben ja viele verletzte Spieler, dazu die sehr starken Gegenspieler der SPG. In der 69. Minute müssen wir das 0:1 hinnehmen – ein Einwurf, der Stürmer der Gäste setzt sich durch, schießt aber einen Spieler meiner Mannschaft an und der Ball landet im Tor. Wir haben aber nicht nachgelassen, haben Druck gemacht und wurden belohnt. Im Mittelfeld den Ball erobert und im 1:1 Duell mit dem Goalie der Gäste kann Simon Goller in der letzten Spielminute den Endstand von 1:1 fixieren – sehr cool abgeschlossen. Aus meiner Sicht ein verdienter Punkt – dickes Pauschallob für meine Elf!“

Beste Spieler Innbrucker AC: Christoph Eller und Howik Karapetjan

Bester Spieler SPG Silz/Mötz: Mehmet Durmus (li. ST)

Wieder starke Meldung der Union Innsbruck – 2:2 gegen Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem sehr turbulenten und intensivem Spiel trennen sich der SC Pfeifer Holz Kundl und die Union Innsbruck mit 2:2. Unterm Strich geht das Remis in Ordnung, die Gäste hätten in der ersten Halbzeit das Spiel eigentlich schon zu ihren Gunsten entscheiden können. Nach 45 Minuten steht es 2:0 für die Union durch Treffer von Stefan Milenkovic in der 21. und Nenad Markovic in der 33. Minute. Aber nach dem Wechsel war Kundl das klar bessere Team und hatte noch einige gute Möglichkeiten auf den dritten Treffer. Stefan Rangger stellt in der 56. Minute auf 1:2 und Stefan sorgt auch für das 2:2 in der 78. Minute.“

Bester Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Stefan Rangger (ST)

Bester Spieler Union Innsbruck: Raphael Taxer (Tor)

