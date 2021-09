SV Kirchbichl widmet den Sieg gegen Prutz/Serfaus dem kürzlich tödlich verunglückten Lucas Stöckl

Details Montag, 27. September 2021 21:41

Fußball-Tirol war geschockt, als man vorige Woche die unfassbare Nachricht über den tödlichen Unfall von Lucas Stöckl erfuhr. In Gedenken an Lucas hat die Mannschaft des SV Kirchbichl das Spiel der elften Runde der Tirol Liga gegen die SPG Prutz/Serfaus bestritten.

Fußball rückt in den Hintergrund

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Die Ausgangslage für meine Mannschaft war eine äußerst schwierige, da ein ehemaliger SVK-Kicker und Freund - Lucas Stöckl - bei einem tragischen Verkehrsunfall unter der Woche ums Leben kam. Während der Woche relativierte sich bei uns so einiges und Fußball war am Wochenende nur eine Begleiterscheinung. Trotzdem wollten wir für Luggi spielen und ihm den Sieg schenken.

Das gesamte Spiel über hatte ich nie das Gefühl, dass wir verlieren würden. Von Beginn an gab meine Mannschaft Gas und wir konnten in den ersten fünfzehn Minuten schon zweimal jubeln. Nico Jamnig und Dominic Stampfl waren die Torschützen. Danach investierte Prutz mehr und kam zu Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Mit dem 2:0 ging es in die Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff verabsäumten wir es in den ersten zehn Minuten den Sack zuzumachen. So blieb den Gästen noch eine Chance heranzukommen. Bis zwanzig Meter vor dem Tor machte Prutz es gut, doch nennenswerte Chancen hatten sie in dieser Phase nicht. In der 82. Minute erlöste uns dann der eingewechselte Maximilian Jung mit dem 3:0. In der Nachspielzeit hatten dann die Gäste noch eine hundertprozentige Chance zum Anschluss, der verdient gewesen wäre.

Ein am Ende verdienter Sieg in einem eher mäßigen Tiroler Liga Spiel, obwohl für uns der sportliche Aspekt nicht wichtig war. Wir haben den Sieg für Luggi geholt, der uns von oben unterstützt hat. Danke Luggi für alles und du bleibst für immer in unseren Herzen. R.I.P

Beste Spieler SV Kirchbichl: Peter Hajda (TM), Soma Molnar (RV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!