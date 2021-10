Richtungsweisende Partie zwischen Zirl und St. Johann

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 16:49

Die großen Gewinner der 12. Runde der Tirol Liga am Tabellenende sind der Völser SV mit einem sensationellen 2:1 Erfolg in Kundl und der SK St. Johann bezwingt Zirl auswärts mit 3:0. In Summe aber eine ganz starke Meldung der Mannschaften am unteren Ende der Tabelle, denn Zams holt ein 3:3 in Kematen und die Union spielt 1:1 gegen Ebbs.

Keine Treffer in der ersten Hälfte

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Wir wollten in diesem Sechs-Punkte-Spiel unsere Serie vom September bestätigen. Trotzdem taten wir uns in Hälfte eins noch relativ schwer und richtige Torchancen waren Mangelware. Eine Nullnummer gab es zur Pause. Nach dem Führungstreffer durch David Flatscher in der 64. Minute kamen wir besser in Schwung und hatten dann auch dementsprechend Torchancen, die dann auch genützt wurden. In Minute 59 kam Axel Krimbacher für Paul Weissensteiner und nach dem Führungstreffer kam Nicolas Hofer. In der 82. Minute dann die Vorentscheidung – Maximilian Seeber hat zum 2:0 getroffen. Der dritte Treffer von Axel Krimbacher in der Nachspielzeit. Alles in allem ein verdienter Auswärtssieg!“

Beste Spieler SK St. Johann: Mathias Eder (rechter Außenverteidiger), Dani Valach (6er)

Völs, Union Innsbruck und Zams punkten

Am Tabellenende der Tirol Liga war der Völser SV der große Gewinner der Runde – ein sensationeller 2:1 Erfolg in Kundl. Aber auch Zams und die Union Innsbruck haben aufgezeigt. Zams holt in Kematen ein 3:3 und die Union Innsbruck spielt zuhause gegen Ebbs 1:1. Nur Zirl geht leer aus – 0:3 im Heimspiel gegen St. Johann. St. Johann kann sich mit diesem Dreier in das untere Tabellenmittelfeld nach oben vorschieben. Den rettenden dreizehnten Platz belegt Völs. Zirl fehlen drei Punkte, der Union sechs Punkte und Zams sieben Punkte. Drei Runden vor Halbzeit der Meisterschaft brennt also schon ein bisschen der Hut. In der kommenden Runde treffen am 9. Oktober 2021 Völs und die Union aufeinander, Zams empfängt Kundl, Zirl spielt in Ebbs.

