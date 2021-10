Mils verteidigt mit Sieg gegen Natters Tabellenplatz zwei

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 01:34

Der SC Mils gehört zu den großen positiven Überraschungen in der laufenden Saison der Tirol Liga. In der 14. Runde war der Gegner die starke Elf des FC Koch Türen Natters, die in der ersten Hälfte vor über zweihundert Zuschauern und Fans am Sportplatz Mils voll dagegen gehalten hat. Mils setzt sich aber in den entscheidenden Szenen durch und gewinnt mit 4:1. Damit wird Tabellenplatz zwei gegenüber Kematen (2:0 gegen Kirchbichl) verteidigt – Mils hat die klar bessere Tordifferenz vor den punktegleichen Kickern aus Kematen aufzuweisen. Leader Silz/Mötz führt nun vier Punkte vor Mils und Kematen, dahinter doch schon ein größerer Respektabstand. Der IAC neu auf Platz vier – fünf Punkte hinter Mils und Kematen.

Doppelpack von Martin Angerer für Mils

Der SC Mils ist auf alle Fälle eine der großen, positiven Überraschungen der Hinrunde – neben Kematen. In der 14. Runde ging es gegen Natters, die im unteren Tabellenmittelfeld angesiedelt sind, aber doch noch einen beruhigenden Puffer auf die Abstiegszone haben. Mils hat den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Die erste Halbzeit verläuft sehr ausgeglichen, Mils in den entscheidenden Situationen aber einfach die effektivere Elf. So kann Mils in der 17. Minute durch Valentin Spörk in Führung gehen. Der Knackpunkt der Partie sicherlich die 2:0 Führung von Mils in der 33. Minute – Torgarant Martin Angerer trifft für Mils. Eine perfekte Ausgangsposition für Hälfte zwei – Mils geht mit einer 2:0 Führung in die Pause, das Spiel selbst aber durchaus auf Augenhöhe.

Natters in Hälfte zwei stark – tolle Moral und der unbedingte Wille den Anschlusstreffer zu erzielen, der das Spiel wieder eng gemacht hätte. Aber auch in dieser engen Phase halt Mils das bessere Ende für sich. Natters gelingt der Anschlusstreffer nicht, Mils macht in der 64. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Martin Angerer das vorentscheidende 3:0. Im Finish wechselt Mils durch – Sandro Pilaj, Fabian Wazinger, Bernhard Hollaus und Mario Angerer kommen ins Spiel. Mario Angerer trifft fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 4:0 für Mils – die endgültige Entscheidung. Natters gelingt im Gegenzug noch der Ehrentreffer zum 1:4 durch Andreas Bacher.

Beste Spieler SC Mils: Daniel Zauner, Martin Angerer

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „In der ersten Hälfte eine sehr enge Partie, es gab aber die eine oder andere Situation, in der wir einfach cleverer waren. Mit dem 2:0 hatten wir den großen Vorteil, dass der Gegner agieren musste. Trotzdem lag der Anschlusstreffer in der Luft, zum Glück ist uns das 3:0 gelungen. Hut ab vor Natters – eine starke Elf, die sich bis zur letzten Minute in diesem Spiel voll engagiert und eine starke Leistung geboten hat!“

