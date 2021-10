Wieder rote Karte für den Goalie von Zirl – Münster siegt klar!

Details Samstag, 23. Oktober 2021 12:43

Bitterer Hinrundenabschluss für den FC Zirl in der Tirol Liga – Zirl geht zwar gegen den Aufsteiger SC S&W Eloxal Münster mit 1:0 in Führung, aber dann dominiert Münster ganz klar das Spiel. Ab der 30. Minute Zirl zudem mit einem Mann weniger – der Goalie kassiert schon wieder die rote Karte. Münster gewinnt am Ende deutlich mit 5:1 und ist damit ganz klar in der Liga angekommen – vierundzwanzig Zähler aus fünfzehn Partien sind für einen Aufsteiger eine sehr stolze Bilanz!

Führung für Zirl – aber dann Münster dominant

Eine extrem wichtige Partie für die Hausherren – es geht um den Anschluss an den rettenden dreizehnten Tabellenplatz und die Gefahr ist groß, dass die Union Innsbruck, Zirl und Zams diesen Anschluss verlieren. Die letzte Partie der Hinrunde ist damit ein ganz besonders wichtiges Spiel, zu Gast ist allerdings die sehr starke Elf des Aufsteigers Münster. Megastau auf der Inntalautobahn – deswegen kann die Partie erst um 20 Uhr angepfiffen werden – eine halbe Stunde später als geplant. Druckvoller Beginn von Zirl und bereits in der 12. Minute die 1:0 Führung durch Dario Dubravac – ein perfekter Auftakt für Zirl.

Zehn Minuten später leitet Peter Kostenzer einen schönen Doppelpass mit Daniel Nagraisalovic ein und erzielt den Ausgleich. Nun die Gäste die klar bessere Elf – das Spiel kippt. Toller Weitschuss von Benjamin Reiter in der 26. Minute – 2:1 für Münster. Ganz besonders bitter für Zirl – schon wieder kassiert der Goalie die rote Karte – in der 30. Minute muss Daniel Kleissl wegen Torchancenverhinderung unter die Dusche. Mit 2:1 für Münster geht es in die Pause.

In der 48. Minute krönt Philipp Mai seine starke Leistung mit einem platzierten Schuss ins lange Eck – 3:1 und wohl die Vorentscheidung für die Gäste. In der 77. Minute schnappt sich Peter Kostenzer einen weiten Abschlag von Aleksandar Topic und erhöht auf 1:4. Den Schlusspunkt setzt Alexander Reiter mit dem 5:1 in der 87. Minute. Ein ganz klarer Erfolg des Aufsteigers in Zirl. Mit dem höchsten Auswärtssieg in der HYPO Tirol Liga rückt der SC Münster zwischenzeitlich auf Rang sechs der Tabelle vor und kann nun am Dienstag mit breiter Brust zum schweren Cupspiel nach Haiming reisen. Dessen Coach - Marcel Schreter - hatte übrigens gestern bereits das Spiel in Zirl beobachtet.

Beste Spieler SC S&W Eloxal Münster: Philipp Mai, Peter Kostenzer, Aleksandar Topic (Tor)

