Silz/Mötz lässt in St. Johann zwei Punkte liegen

Im letzten Spiel der Hinrunde der Tirol Liga ist es an der Tabellenspitze noch einmal enger geworden. Die SPG Silz/Mötz hatte mit dem SK St. Johann auswärts einen sehr starken Gegner und konnte mit einer Nullnummer nur einen Punkt entführen. Die Verfolger haben diesen Umstand genützt und sind an die SPG näher heran gerückt. Mils gewinnt in Volders 2:0 und Kematen holt mit einem 3:0 in Natters ebenfalls einen vollen Erfolg. Kundl und der IAC verlieren allerdings weiter den Kontakt zu den Top-3. Kundl spielt im Schlager in Kirchbichl 0:0 und der IAC verliert das Heimspiel gegen Völs 0:2. Damit wird die SPG Silz/Mötz Herbstmeister, zwei Zähler vor Mils und Kematen. Dann allerdings schon ein Respektabstand von sieben Zählern auf Kundl und acht auf den IAC. Es war eine weitgehend coronabedingt störungsfreie Hinrunde, Mitte März 2022 startet dann die Rückrunde.

Lucky Punch für St. Johann lag im Finish in der Luft!

Nach sehr verhaltenem Start ist es für den SK St. Johann in der Hinrunde immer besser gelaufen und zum Abschluss der Hinrunde ist der Tabellenführer SPG Silz/Mötz in St. Johann zu Gast. Die Gäste natürlich die klaren Favoriten, aber die Heimelf versucht dagegen zu halten und es dem Leader der Liga möglichst schwer zu machen. Das gelingt von der ersten Minute an sehr gut. St. Johann sehr konzentriert und fokussiert, über 300 Zuschauer und Fans sehen im Koasastadion einen sehr guten Auftritt ihrer Mannschaft. Die Gäste zeigen aber natürlich auch, warum sie an der Spitze der Tabelle stehen, doch bei den konkreten Möglichkeiten hat die Heimelf sogar kleine Vorteile. Torlos geht es in die Pause.

Nach Seitenwechsel spielt sich offensiv bei der Heimelf nicht mehr so viel ab. Im Finish kommen Nicolas Hofer und Jonas Schmidt für St. Johann und in der 85. Minute dann doch noch die Möglichkeit auf einen Dreier. Es bleibt aber beim 0:0. St. Johann schließt die Hinrunde auf Platz elf der Tabelle ab, hat sechs Punkte Puffer auf die Abstiegszone. Silz/Mötz sichert sich den Herbstmeistertitel, Mils und Kematen machen aber Punkte gut und liegen nur mehr zwei Zähler hinter der SPG.

Beste Spieler SK St. Johann: Milos Peric (6er), Philipp Bader (IV)

Bester Spieler SPG Silz/Mötz: Harald Pichler (IV)

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Es war natürlich der erwartet schwere Gegner, aber meine Mannschaft hat das heute Klasse gemacht. Wir sind gut gestartet und hatten - meiner Meinung nach - in der ersten Halbzeit auch die besseren Möglichkeiten. In Hälfte zwei lief es dann nicht mehr so gut, trotzdem sind wir noch nahe am Lucky-Punch kurz vor Schluss gewesen. So habe ich heute ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir können dem Dreier nachtrauern, ein Punkt gegen den Tabellenführer ist aber trotzdem ein schöner Erfolg. Eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft!“

