Kematen stellt mit Sieg in Natters Anschluss zum Leader Silz/Mötz her!

Das Remis der SPG Silz/Mötz in St. Johann hat dem SV Kematen die Option gegeben, wieder bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer und Herbstmeister heran zu kommen. Diese Chance ließ sich Kematen beim FC Koch Türen Natters im letzten Spiel der Hinrunde der Tirol Liga nicht nehmen - mit einem klaren 3:0 Erfolg!

Klarer Erfolg von Kematen in Natters

Für Natters geht es im letzten Spiel der Hinrunde um drei wichtige Punkte am Tabellenende, Kematen fightet um den Anschluss an die Tabellenspitze. Von Beginn an eine sehr dominante Vorstellung der Gäste, die nach einer Viertelstunde eine Eckballserie zur Führung umwandeln. Die dritte Ecke bringt die 1:0 Führung durch Johannes Raitmayr. Es wird in Folge sehr viel mit hohen Bällen agiert, die Gäste stellen sich auf die Spielweise von Natters gut ein und gehen mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Der Knackpunkt sicherlich das schnelle 2:0 von Kematen in der 56. Minute durch Sam Abfalterer. Natters wechselt in der 61. und 69. Minute – Paul Graziadei und Philipp Pfurtscheller kommen neu ins Spiel. Nach drei Auswechslungen der Gäste – es kommen Mohammed Classen, Thomas Plunser und Maximilian Riedl – die endgültige Entscheidung Nach einer sehr schönen Kombination trifft der eingewechselte Mohammed Classen zum 3:0 Endstand.

Beste Spieler SV Kematen: Sam Abfalterer, Johannes Raitmair

Christoph Aschenwald, Trainer SV Kematen: „Ein super Saisonabschluss – gut gespielt und gut gekämpft. Mannschaftlich war das eine sehr starke Vorstellung, Natters hat alles probiert und am kleinen Platz gibt es da natürlich zwangsläufig auch Möglichkeiten. Aber unser Goalie kam eigentlich nie wirklich in Schwierigkeiten!“

Hinrunde verlief weitgehend „störungsfrei“!

Am Ende der Hinrunde steht dann doch die SPG Silz/Mötz an der Tabellenspitze. Die Tabelle hat ja lange getäuscht, denn Silz/Mötz hatte zu Beginn immer ein paar Spiele weniger am Konto – das waren allerdings so ziemlich die einzigen coronabedingten Störungen einer recht normalen Saison. Kleine Kader und viele verletzte Spieler haben allerdings die Hinrunde schon stark geprägt. Ein Top-Trio hat sich mit Silz/Mötz, Mils und Kematen ausgeprägt. Zunächst konnten Kundl und Kirchbichl noch sehr gut mithalten, vor der Winterpause haben aber die beiden den Anschluss an die Top-3 doch etwas verloren. Kritisch die Lage speziell für Zams – neun Punkte fehlen bereits auf den rettenden Platz. Zirl hat fünf Punkt Rückstand und die Union Innsbruck hat allerdings den Anschluss auf Platz dreizehn geschafft. Volders und Natters konnten sich noch keinen beruhigenden Puffer auf die Abstiegszone verschaffen. Sehr positiv überrascht haben die Aufsteiger IAC (Platz fünf), Münster (Platz sieben) und auch Prutz/Serfaus (Platz zehn). Das spricht doch sehr für die Qualität der Landesligen.

