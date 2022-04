Klare Erfolge für Kundl in Zirl und für Kematen in Münster

Details Sonntag, 10. April 2022 01:51

Es ist ja irgendwie in der Luft gelegen – die Union Innsbruck hat auch in der 19. Runde der Tirol Liga überrascht und gegen den Tabellenführer SPG Silz/Mötz ein 2:2 geholt. Damit schmilzt der Vorsprung des Tabellenführers abermals, Mils kann sogar mit einem Sieg auswärts gegen Prutz/Serfaus am Sonntag, dem 10. April 2022 ab 17:30 Uhr, die Tabellenführung übernehmen. Profitiert hat auch der SV Kematen, der mit einem 3:0 in Münster zur Aufstiegszone aufschließt. Der SC Holz Pfeifer Kundl lässt beim FC Zirl nichts anbrennen und gewinnt mit 4:0. Damit geht es auch für Kundl in der Tabelle in einen Bereich, aus dem man zur Tabellenspitze aufschließen könnte, wenn es im Frühjahr optimal weiterläuft.

Kundl feiert ungefährdeten Sieg in Zirl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeiffer Kundl: „Kundl feiert einen klaren und hochverdienten 4:0 Auswärtssieg in Zirl. Kundl war von Beginn an hoch überlegen und erspielte sich eine Vielzahl von Tormöglichkeiten. Einzig der Pfosten und der hervorragende Zirler Schlussmann David Stöckl verhinderten einen noch höheren Sieg. Die Kundler Torschützen waren Pascal Wegscheider (11., 77. Elfer), Sebastian Siller (36.) und Christopher Kern (61.).

Bester Spieler FC Zirl: David Stöckl (Tor)

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Pascal Wegscheider (S), Sandro Essl (V)

SV Kematen siegt in Münster

Knapp vor der Pause kann der SV Kematen durch Johannes Raitmair in Führung gehen und sechs Minuten nach Wiederanpfiff legt Kematen nach. Sam Abfalterer gelingt das 2:0, fünfzehn Minuten später macht Niklas Zauner den Sack für Kematen zu. Dieser 3:0 Erfolg bringt Kematen auf alle Fälle der Aufstiegszone näher. In welcher Weise hängt von der Partie des SC Mils am 10.4.22 um 17:30 Uhr auswärts gegen SPG Prutz/Serfaus ab. Mils kann mit einem vollen Erfolg die Tabellenspitze übernehmen, bei einem Remis fehlen Kematen nur mehr ein Punkt auf den zweiten Tabellenplatz, der gleichzeitig der Aufstiegsrelegationsplatz in die Regionalliga Tirol ist.