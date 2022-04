Mils erobert mit Sieg in Prutz die Tabellenführung!

Details Dienstag, 12. April 2022 02:31

Der SC Mils ließ sich in der 19. Runde der Tirol Liga die Chance nicht nehmen mit einem 2:1 Erfolg bei der SPG Prutz/Serfaus die SPG Silz/Mötz von der Tabellenspitze zu stoßen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit, denn Mils vergab in Hälfte eins viele ausgezeichnete Möglichkeiten. In Hälfte zwei ein Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für Mils. Am Ostermontag kommt es zu einer Neuauflage dieser Begegnung – allerdings im Kerschdorfer Tirol Cup – gespielt wird in Mils.

Mils dominiert die erste Halbzeit

Die Gäste greifen nach dem 2:2 der SPG Silz/Mötz gegen die Union nach der Tabellenführung – das war die Ausgangsposition vor Anpfiff der Partie. Und es entwickelt sich ein packendes, spannendes und hochklassiges Ligaspiel. Die Gäste wollen den Dreier und machen in der ersten Halbzeit Druck – aber es hapert ein wenig im Abschluss. Das liegt auch am großartig agierenden Goalie der Heimelf Niklas Parth.

Nach zehn Minuten ein Kopfball der Gäste, den Niklas sensationell aus dem Kasten holt. Für die Gäste hängt die Führung in der Luft, einige heikle Szenen zusätzlich, die SPG etwas im Glück. Nach zwanzig Minuten dann die verdiente Führung der Gäste – aber auch etwas glücklich. Manuel Eiterer zieht in den Strafraum und lässt dem Goalie der Heimelf keine Chance. Aber die Abschlusschwäche der Milser rächt sich doch noch. Peter Westreicher kommt auf der rechten Seite an die Kugel, schließt im Strafraum ab. Eigentlich ein harmloser Schuss, doch der Milser Keeper ließ ihn durchrutschen – 1:1.

In Hälfte zwei ein offenes Spiel – die Hausherren wesentlich besser im Spiel als in Hälfte eins. Peter Westreicher scheitert knapp, ebenso wie der eingewechselte Manuel Ben Salah. Fünfzehn Minuten vor Spielende erneut die Führung der Gäste. Nach einem Eckball entschied ein Milser den Kopfball für sich, der Goalie der Heimelf kann gerade den Ball noch abwehren, aber Mario Angerer verwertet den Nachschuss. Die Hausherren lassen die Köpfe nicht hängen, kommen zu Möglichkeiten, aber der Ausgleich gelingt nicht mehr.

Mils-Coach Andi Graus: "In der ersten Hälfte waren wir besser, in der zweiten ihr. Am Ende hätte es auch Remis ausgehen können. Beim 1:1 habe ich auf der Bank gesagt, dass der gewinnt, welcher das nächste Tor erzielt und so war es auch. Hättet ihr getroffen, wären wir wohl nicht mehr zurückgekommen. Aufgrund der zahlreichen Chancen in der ersten Hälfte geht der Sieg für mich aber schlussendlich in Ordnung."

SPG-Coach Alex Kregar: "Ich sehe es genauso wie der Andi. Das beste an der ersten Hälfte war aus unserer Sicht der Spielstand. Danach hatten beide Teams ihre Chancen und Mils steht eben oben und da machst du die Dinger dann rein und gewinnst so ein Spiel. Ich glaube, dass den Zuschauern ein tolles Tiroler Liga Spiel von beiden Teams gezeigt wurde. Gratulation an Mils und meinen guten Freund Andi zum Sieg und viel Erfolg im Aufstiegskampf. Am Ostermontag (Tirol-Cup Partie in Mils) werden wir uns revanchieren."

Quelle Stellungnahmen zum Spiel: SPG Prutz/Serfaus homepage