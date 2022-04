Union Innsbruck überrascht auch gegen Mils – klarer Erfolg von Volders gegen Natters

Details Sonntag, 24. April 2022 01:39

Die Alarmglocken schriller in der Rückrunde der Tirol Liga, wenn die Generali Union Innsbruck als Gegner am Programm steht und auch in der 21. Runde musste ein Favorit Federn lassen. Der SC Mils holt bei der Union Innsbruck nur ein 1:1 und muss nun auf den ultimativen Schlager am Sonntag, dem 24.4.2022 um 16 Uhr, zwischen dem Tabellenführer SPG Silz/Mötz und dem SV Kematen warten. Silz/Mötz könnte sich mit einem Erfolg an der Tabellenspitze etwas absetzen, aber Kematen könnte mit einem Dreier die Tabellenführung erobern – Hochspannung liegt in der Luft. Ziemlich „verunsichert“ zeigte sich der FC Raika Volders nach einer 3:0 Pausenführung gegen den FC Koch Türen Natters, am Ende konnte aber der extrem wichtige Dreier eingetütet werden. Puffer auf die Abstiegszone aktuell beruhigende elf Punkte!

„Sexy Fußball“ der Union Innsbruck gegen Mils

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Bin ganz brutal stolz auf meine Mannschaft – nach der SPG Silz/Mötz haben wir der nächsten Spitzenmannschaft der Liga mehr als Paroli geboten. Es haben sehr viele Kicker unserer Stammformation gefehlt und trotzdem haben wir – wenn ich das so sagen darf - richtig sexy Fußball geboten. Eine unglaubliche Kombination über sechs Stationen in der 25. Minute zum Beispiel. Die erste Halbzeit blieb aber torlos. In der 55. Minute konnten wir durch Josip Steko in Führung gehen, aber die Gäste natürlich eine der stärksten Mannschaften der Liga. Ein grandioser Konter und ein Stanglpass in der 59. Minute und das 1:1 durch Manuel Eiterer. In der 70 . Minute hat unser Goalie einen Strafstoß der Gäste pariert – extrem wichtig! Wir hatten aber auch den den Dreier am Fuß – kurz vor Schluss ein indirekter Freistoß von Stefan Milovanovic – der Ball ging über das Tor. Wir sind alle sehr zufrieden und glücklich über diesen Punkt gegen die starke Elf der Gäste!“

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Ante Susnjara (Tor), Aleksandar Jovanovic (IV)

Volders führt zur Pause 3:0 gegen Natters und zittert sich durch Hälfte zwei

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ganz starke erste Hälfte meiner Mannschaft. Der erste Treffer bereits in der zweiten Minute durch Mathias Greil, in Minute 25 legt Fabian Wessiak nach. 3:0 in der 45. Minute durch Manuel Egger. Von dieser Pausenführung waren wir selbst ganz gewaltig überrascht und es kamen ungute Erinnerungen an das Spiel gegen den IAC auf. Und in Hälfte zwei spielten wir mit einer 3:0 Führung im Rücken unglaublich nervös. Nach sieben Minuten trifft Natters wirklich zum 1:3 durch Alexander Plattner. Aber wir hatten in Hälfte zwei auch zwei Sitzer, Natters aber wesentlich stärker. In Summe geht der Dreier aber in Ordnung, ist absolut verdient und gibt natürlich viel Kraft und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele!“

Beste Spieler FC Raika Volders: Dominic Hochmuth (IV), Fabian Wessiak