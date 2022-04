Prutz/Serfaus und Kundl bieten Nullnummer der guten Sorte!

Details Dienstag, 26. April 2022 01:11

Die Spannung wird am ersten Maiwochenende in der Tirol Liga einen ersten Höhepunkt erreichen. Direkte Duelle der Top-4 stehen an. Nach dem 0:0 des SC Holz Pfeifer Kundl gegen die SPG Prutz/Serfaus muss Kundl wohl gegen Silz/Mötz zuhause gewinnen, falls man noch im Kampf um den Aufstieg mit realen Chancen mithalten möchte – Ankick am 30.4.2022 um 16 Uhr. Einen Tag später treffen um 10:30 Uhr Kematen und der SC Mils aufeinander. Mehr geht nicht an einem Wochenende!

Nullnummer mit aufregenden Szenen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem kampfbetonten Spiel trennten sich die SPG Prutz/Serfaus und der SC Kundl mit einem torlosen 0:0. Das Unentschieden war letztendlich gerecht, denn Kundl war in der ersten Halbzeit das klar bessere Team und hätte zur Pause führen müssen. Im zweiten Abschnitt wurden die Gastgeber dann stärker und hatten ebenfalls ihre Chancen auf den Sieg. Beinahe hätten die rund 300 Besucher am Prutzer Sportplatz das Tor des Jahres gesehen. Nach rund zwanzig Minuten sah Kundls Sebastian Siller, dass der Gästetorwart zu weit vor seinem Tor stand und zog von der Mittellinie ab. Doch der Ball ging allerdings ganz knapp über die Querlatte. Einer von vielen Aufregern im Spiel!“

Bester Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Toni Thurner (Tor)

Zwei Schlüsselspiele in der kommenden Runde im Kampf um den Titel

Nach einundzwanzig Runden hat sich der erklärte Titelfavorit nahezu aller Experten – die SPG Silz/Mötz – an der Tabellenspitze wieder um vier Punkte abgesetzt. Silz/Mötz schlägt Kematen im Spitzenspiel mit 2:1, auch Mils muss gegen die Union Innsbruck auf Punkte verzichten – nur 1:1. Damit fehlen Mils vier Punkte auf Leader Silz/Mötz, ein Punkt hinter Mils das Team von Kematen. Kundl könnte – wenn alles optimal läuft – noch den Aufstiegsrelegationsplatz ins Visier nehmen – es fehlen nur fünf Punkte. Durch diese Konstellation ergeben sich das Schlagerspiele der kommenden Runde von selbst. Am 30.4.22 um16 Uhr empfängt Kundl den Tabellenführer Silz/Mötz. Um vom Aufstieg weiter träumen zu dürfen, müsste Kundl dieses Spiel wohl gewinnen. Der zweite Kracher heißt Kematen gegen Mils am 1. Mai um 10:30 Uhr.