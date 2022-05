Silz/Mötz unterliegt in Kundl – Kematen nach Sieg gegen Mils wieder voll im Rennen!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 15:14

Direkte Duelle der Top-4 der Tirol Liga in Runde zweiundzwanzig. Richtungsweisend für Leader SPG Silz/Mötz hätte es werden können, aber die großen Sieger waren die Verfolger. Der SC Holz Pfeifer Kundl bezwingt die SPG Silz/Mötz sicher mit 3:1 und bringt sich wieder ins Spiel für einen Platz unter den Top-2. Der SV Kematen gewinnt gegen den SC Mils am Sonntagvormittag 4:2 und überholt Mils in der Tabelle. Die SPG Silz/Mötz führt damit acht Runden vor Meisterschaftsende mit zwei Zählern vor Kematen, vier vor Mils und sechs Zähler vor Kundl.

Kundl bezwingt den Tabellenführer Silz/Mötz klar!

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem tollen Fußballspiel besiegte der SC Pfeifer Holz Kundl die SPG Silz/Mötz mit 3:1. Nach dem Ehrenanstoß durch den Geschäftsführer der Firma Global Trans Alexander Spiegl, ging es gleich ordentlich zur Sache. Kundl drückte aufs Tempo und nach sechs Minuten erzielte Clemens Kogler die 1:0 Führung. Die rund 250 Zuschauer sahen bei zum Teil strömenden Regen eine bravourös spielende Kundler Truppe, die nach vierzehn Minuten auf 2:0 erhöhte. Torschütze war abermals Clemens Kogler. Und Kundls Stürmer hatte noch nicht genug. Nach 34 Minuten erzielte er seinen dritten Treffer zur 3:0 Pausenführung. Silz/Mötz hatte bis zur Pause nicht eine Torchance und war mit dem 3:0 eigentlich noch gut bedient.

Nach dem Wechsel brachte Trainer Helmut Kraft drei frische Akteure und alle erwarteten einen Generalangriff des Tabellenführers. Der blieb allerdings aus. Die SPG hatte zwar mehr Ballbesitz, aber Kundl zeigt eine taktische Meisterleistung und ließ nur wenig zu. Bei einer der wenigen Möglichkeiten ließ Torjäger Yildirim Ertugrul seine Klasse aufblitzen und verkürzte auf 3:1. Die Gäste kamen aber nicht wirklich in Fahrt und Kundl vergab noch einige dicke Möglichkeiten auf den vierten Treffer. Am Ende blieb es bei einem verdienten 3:1 Erfolg des SCK, der die Meisterschaft wieder ein wenig spannender werden lässt.Pauschallob an die Kundler Mannschaft!“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Clemens Kolgler (S), Sandro Gschwentner (M), Christopher Kern (M).

Kematen mit Sieg gegen Mils wieder voll im Rennen!

Christoph Aschenwald, Trainer SV Kematen: „Das war ein tolles Spitzenspiel vor über 300 Zuschauern am Sportplatz Kematen. Zu Beginn ein Duell auf Augenhöhe, wobei uns der Spielverlauf glücklich entgegen gekommen ist. In der 12. Minute die Führung durch Maximilian Plattner, kurz darauf eine Stangenschuss der Gäste. In der 18. Minute das 2:0 durch Misel Kalinovic, Mils aber absolut auf Augenhöhe und mit einem zweiten Stangenschuss – abermals glücklich für uns, dass der Anschlusstreffer nicht gelungen ist. Wir setzen auch in der zweiten Hälfte den Lauf fort – 3:0 – abermals Maximilian Plattner in der 59. Minute. Das war sicher der Knackpunkt in dieser Partie – damit war der Widerstand von Mils ziemlich gebrochen. Im Finish aber doch noch das 1:4 durch Valentin Spörk und in der Nachspielzeit ein Eigentor meiner Mannschaft. In Summe ein absolut verdienter Erfolg, wir hatten doch über neunzig Minuten ein Chancenübergewicht. Hut ab vor meiner Mannschaft!“

Beste Spieler SV Kematen: Niklas Zauner und Misel Kalinovic