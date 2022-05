Hochklassiges Derby zwischen Kirchbichl und Ebbs

Details Montag, 02. Mai 2022 21:37

Mit den ganz vorderen Plätzen haben der SV Kirchbichl und der SK Blitzschutz Pfister Ebbs in der laufenden Meisterschaft der Tirol Liga nichts mehr zu tun. Im direkten Duell der 22. Runde ging es um einen oberen Mittelfeldplatz und beide Teams haben gezeigt was in ihnen steckt. Tolle Tore, ein Duell auf Augenhöhe vor etwa 300 Zuschauer und Fans und am Ende stand ein 2:2.

Marcel Schmid mit Doppelpack für Ebbs

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Derbystimmung in Kirchbichl. Auch das Spiel hielt das, was es versprochen hat. Die Gäste fanden den besseren Start und verbuchten zwei Großchancen. Spielerisch war meine Mannschaft aber um nichts schlechter. Wir hatten in der ersten Hälfte aber nur eine Halbchance. Gute Möglichkeiten wurden aber nicht zu Ende gespielt. Gegen Ende des ersten Durchgangs nutzten die Gäste einen Fehler in der Hintermannschaft und stellten durch Marcel Schmid auf 0:1.

Nach Wiederanpfiff waren meine Jungs dann am Drücker und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Ein Schuss von Fabio Mitterer wurde sensationell vom gegnerischen Keeper zur Ecke geklärt. Binnen zehn Minuten drehten aber meine Jungs dann das Spiel. Andreas Fuchs per Freistoß und Bastian Mosser bei seinem ersten Tiroler Liga Spiel per Traumtor waren die Torschützen. Zu diesem Zeitpunkt war das auch verdient. In der Schlussphase wurden die Gäste durch lange Bälle wieder gefährlich. Zwei Konterchancen wurden von meinen Jungs leider nicht genutzt. So kam, kurz vor dem Ende, dann doch noch der Ausgleich durch den starken Marcel Schmid.

Am Ende war es aber ein absolut gerechtes Unentschieden. Erfreulich war, dass Bastian Mosser bei seinem Debüt eine gute Partie machte und seine Leistung mit einem Tor krönen konnte. Auch der zweite Youngster, Lukas Schönlechner, machte auf der linke Abwehrseite eine tadellose Partie. Ich bin sehr stolz auf die beiden, aber auch auf die komplette Mannschaftsleistung, vor allem in Halbzeit zwei! Pauschallob an die Mannschaft!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Andreas Fuchs (IV), Fabian Schönlechner (IV), Bastian Mosser (RM), Lukas Schönlechner (LV).

Bester Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs: Marcel Schmid (ST)