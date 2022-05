Serieneckbälle für St. Johann in Natters – aber keine Tore!

Details Dienstag, 03. Mai 2022 01:06

Den FC Koch Türen Natters und den SK St. Johann trennen in der Tirol Liga nur drei Punkte und dabei ist es auch nach dem direkten Duell in der 22. Runde geblieben. In einem chancenarmen, aber nicht uninteressanten Spiel, trennen sich die beiden Mannschaften 0:0. St. Johann weiter auf Platz neun der Tabelle, Natters liegt an dreizehnter Stelle, der Puffer auf die Abstiegszone ist aber mit vierzehn Zählern sehr beruhigend.

In Summe gerechtes Remis

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Das erwartet schwere Auswärtsspiel in Natters hat sich bestätigt. Beide Mannschaften waren körperlich topfit und so ergaben sich wenig Torchancen auf beiden Seiten.

In der ersten Hälfte verbuchten die Gastgeber die ersten beiden Torschüsse. Bei uns dauerte es bis zur 28. Minute, bis wir gefährlich werden konnten. Danach hatten wir zwar dreizehn Eckbälle, konnten aber daraus leider keinen Profit schlagen. So ging es torlos in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Natters wieder besser im Spiel. Trotzdem verbuchten wir die erste Torchance mit einem Kopfball knapp über das Tor. Wie in der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften und so endete das Spiel schlussendlich 0:0. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir die etwas klareren Torchancen hatten.

Bester Spieler FC Koch Türen Natters: David Peer (rechts AV)

Beste Spieler SK St. Johann: Marc Köllner und Alexander Krimbacher (beide Innenverteidigung)