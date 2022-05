Völs vergibt 3:0 Führung gegen Prutz/Serfaus – Union Innsbruck gegen Volders chancenlos

Details Dienstag, 03. Mai 2022 01:35

Dämpfer für die Generali Union Innsbruck in der 22. Runde der Tirol Liga – eine klare 1:5 Niederlage beim FC Volders, der damit auf Platz zwölf der Tabelle klettert. Ein absolut ungewöhnlicher Spielverlauf zwischen dem Völser SV und der SPG Prutz/Serfaus. Völs hätte alles klar machen können, aber das 4:0 gelingt nicht, dann wird die Heimelf nachlässig und kassiert im Finish noch drei Treffer. Am Ende ein 3:3 und zwei vergebene Punkte von Völs.

Ein Remis, das sich wie ein Sieg angefühlt hat!

Alexander Kregar, Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Ein sehr kurioses Spiel gab es am Sportplatz in Völs zu sehen. Wir haben recht gut angefangen, unser erstes Tor wurde uns in der 10. Minute aberkannt. In der 15. Minute hätte es einen Elfer geben können – ein aus meiner Sicht höchst fragliche Entscheidung. Dann das unglückliche 0:1 in der 30 Minute durch Marco Brindlinger und bei meiner Mannschaft ist so richtig der Faden gerissen. Es ging in die Pause und es lief nicht gut für mein Team. 2:0 für Völs in der 53. Minute durch Franz Gruber, 3:0 durch Francesco Riehle zehn Minuten später. Das 4:0 oder gar das 5:0 hing in der Luft. Aber Völs hat sich danach zu sicher gefühlt. Das 1:3 in der 78. Minute durch Florian Mark hat uns wieder Hoffnung gegeben, wir waren immer gefährlicher. Ein Tormannfehler des an und für sich guten Goalie von Völs und in der 88. Minute der Anschlusstreffer von Oran Yilmaz. In der Nachspielzeit gar noch der Ausgleich zum 3:3 durch den zweiten Treffer von Florian Mark – ein Remis das sich wie ein Sieg angefühlt hat!“

Bester Spieler SPG Prutz Serfaus: Can Cakir (MF)

Volders klar besser als die Union Innsbruck

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich die überlegen Elf, konnten auch in der 30. Minute durch Daniel Jäger in Führung gehen, das 2:0 hatten wir auch am Fuß. Mit dem Pausenpfiff aber dann das 1:1 durch Stefan Milenkovic. In der zweiten Halbzeit waren wir dann unglaublich präsent und konnten auch unsere Schwäche vor dem Tor des Gegner ablegen. Fabio Wurzer brachte uns schnell in der 48. Minute mit 2:1 in Führung, Stefan Mayr in der 66. und Dominic Hochmuth – sechs Miuuten später - machten alles klar. Das 5:1 in der 82. Minute durch Yoni Mpayi Ngamiteni! Verdienter Erfolg – auch in dieser Höhe!“

Beste Spieler FC Volders: Elias Ortner (IV), Dominic Hochmuth, Jakob Triendl