Starke Ligaspiele: Ebbs siegt knapp in Volders – Innsbrucker AC gewinnt gegen Prutz/Serfaus

In der 24. Runde der Tirol Liga hielt der FC Volders sehr gut gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs mit – unterlag am Ende knapp mit 0:1. Auch die SPG Prutz/Serfaus war in Hälfte eins auf Augenhöhe mit dem Innsbrucker AC – in Hälfte zwei aber Kombinationsfußball vom Feinsten vom IAC und ein 4:1 Erfolg.

Starkes Duell auf Augenhöhe zwischen Volders und Ebbs

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Ein wirklich sehr gutes Ligamatch mit einer sehr ausgeglichenen ersten Hälfte. Volders hatte den etwas besseren Start, wir hatten in der zweiten Hälfte etwas Übergewicht. In der 60. Minute ist uns das 1:0 durch Ogün Ay gelungen und es gab auch Möglichkeiten nachzulegen, die wir aber nicht genützt haben. Aber auch Volders war oft gefährlich, eine sehr enge Partie, die wir am Ende aber knapp mit 1:0 gewinnen konnten.“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs: Marcel Schmid, Florian Kitzbichler

Innsbrucker AC mit starker zweiter Hälfte gegen Prutz/Serfaus

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Ganz tolle Vorstellung der Gäste – die SPG Prutz/Serfaus hat sehr guten Fußball gezeigt, eine erste Halbzeit absolut auf Augenhöhe. Die Gäste konnte auch in der vierten Minute durch Peter Westreicher in Führung gehen, wir haben sieben Minuten später durch Florian Jünemann ausgeglichen. In der zweiten Hälfte waren wir aber stärker – super Kombinationsfußball und zwischen der 45. und 60. Minute sechs hundertprozentige Möglichkeiten, die wir nicht verwertet haben. Weiter hohes Tempo, starkes Spiel und in der 69. Minute ist uns dann auch die Führung gelungen – Lukas Hagleitner mit dem 2:1. 3:1 vier Minuten später durch Igor Masunic – die Vorentscheidung. Boris Mitrovic ist dann in der Nachspielzeit noch das 4:1 gelungen.“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Stefan Pantic (ST), Igor Masunic (IV)