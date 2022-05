SK St. Johann gleicht 1:3 Rückstand im Finish in Ebbs aus!

Details Montag, 23. Mai 2022 23:39

Sechs Treffer gab es in der 25. Runde der Tirol Liga zwischen dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs und dem SK St. Johann zu sehen. Über weite Strecken sah Ebbs wie der sichere Sieger aus, aber St. Johann sichert sich mit einem 3:3 am Ende doch noch einen Punkt.

Starke Moral der Gäste

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Die 25. Runde führte uns zum Auswärtsspiel nach Ebbs. Die letzten Jahre standen wir nach dem Spiel immer mit leeren Händen da, dementsprechend war es für uns, nicht nur personalbedingt, ein sehr schwieriges Match.

Beide Teams starteten ganz gut in das Spiel, jedoch waren richtige Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. In der 30. Minute dann der Elfmeter für die Heimmannschaft, der von Thomas Anker sicher verwandelt wurde. Nur wenige Minuten danach hatten wir mit einem Eigentor Pech. Glücklicherweise konnten wir den Anschlusstreffer durch Stefan Pfannhauser erzielen.

In Halbzeit zwei konnte Ebbs die Führung durch Ogün Ay auf 3:1 ausbauen. Danach wurden Chancen von Ebbs vergeben und wir blieben im Spiel und die Hoffnung lebte weiter. In der 65. Minute bekamen wir einen Elfmeter zugesprochen, den wir allerdings nicht verwerten konnten. Danach zeigte das Team riesige Moral und Kampfgeist. So konnten wir den Anschlusstreffer in der 85. und schlussendlich den Ausgleichstreffer in der 90. Minute erzielen. Das 2:3 durch Patrick Hager, das 3:3 durch Milos Peric. Hart erkämpfter Punkt, für uns fühlt sich dieses Remis wie ein Sieg an! Pauschallob für das ganze Team!“

Bester Spieler SK St. Johann: Niklas Tengg (ZMF)