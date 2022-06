Niederlage von Silz/Mötz in Ebbs und von Kematen in Volders

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:20

Was sich schon länger manifestiert hatte, wurde in der 28. Runde der Tirol Liga fortgesetzt. Die Spitzenteams der Liga haben massive Probleme mit der Konstanz und die schwierigste Aufgabe hatte Leader SPG Silz/Mötz beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs zu bewältigen und die SPG verliert in einem Klassespiel mit 0:3. Auch den SV Kematen erwischt es beim FC Raika Volders – 1:2. Bahn frei für Kundl und Kundl schafft es ganz knapp – ein 1:0 Erfolg in Natters bringt zwei Runden vor Schluss die Tabellenführung ein. Damit führt Kundl einen Punkt vor Silz/Mötz und vier vor Mils. Kundl spielt noch zuhause gegen Zams und beim Innsbrucker AC. Silz/Mötz empfängt Natters und Volders. Prognosen unmöglich – dazu sind die Spitzenteams in den letzten Wochen zu holprig unterwegs. Mils und der IAC haben durchaus noch Chancen auf den Vizemeistertitel und damit auf die Aufstiegsrelegation, Kematen ist aus dem Rennen.

Ausgezeichnete Partie zwischen Ebbs und Silz/Mötz mit Doppelschlag der Heimelf

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Das war heute natürlich ein sehr schweres Spiel gegen den Tabellenführer. Die Gäste waren sehr präsent am Feld, ständig haben sie versucht uns offensiv unter Druck zu setzen und sie waren natürlich der klare Favorit auf den Dreier. Wir konnten aber in der ersten Hälfte gut dagegen halten, es war auch ein sehr gutes Spiel auf hohem Niveau. Das Spiel eigentlich immer auf Augenhöhe, aber wir konnte vier Minuten nach Wiederanpfiff mit 1:0 in Führung gehen. Nach einer Ecke hat Mario Geiersberger getroffen. Ganz dickes Lob für meine Mannschaft – auch nach der Führung haben wir sehr diszipliniert weiter gespielt. Der Knackpunkt war dann sicher unser Doppelschlag in der 65. und 67. Minute – Julian Gruber und Marcello Dindl haben uns 3:0 in Führung gebracht. Ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, das wir am Ende 3:0 gewinnen konnten.“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs: Florian Kitzbichler und Marcel Schmid

Volders wirft Kematen aus dem Titelrennen

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Es war heute nicht leicht in die Gänge zu kommen, in der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Natürlich auch wieder ein enger Kader, Jakob Triendl war krank, hat aber dann eine starke Partie gespielt. Kematen natürlich sehr engagiert und sie setzen alles daran einen Dreier zu machen. In der 39. Minute geht Kematen dann auch durch Maximilian Plattner mit 1:0 in Führung. Knapp vor dem Pausenpfiff gelingt aber Dominic Hochmuth das 1:1. In der zweiten Hälfte waren wir dann aber der Chef am Platz und haben das Spiel gedreht. Daniel Jäger trifft in der 67. Minute zum 2:1, der Goalie war der beste Mann der Gäste, hat mehrmals gerettet. So blieb es bis zum Schluss eng. Wir hatten in der laufenden Saison einfach das Problem mit der Chancenverwertung, das hat uns massiv eingebremst. Gegen Kematen war das aber ein verdienter Erfolg gegen eine absolute Spitzenmannschaft der Liga.“

Beste Spieler FC Volders: Christoph Mössmer, Elias Hochmuth, Jakob Triendl