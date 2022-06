Silz/Mötz legt mit 6:0 gegen Natters vor – Kematen bezwingt IAC in der 93. Minute

Details Samstag, 11. Juni 2022 00:50

Auftakt zur vorletzten Runde der Tirol Liga und die SPG Silz/Mötz setzt die Konkurrenten um Titel und Aufstiegsreleagtion mit einem 6:0 gegen Natters unter Druck. Der SV Kematen hat trotz eines 2:1 in der Nachspielzeit gegen den Innsbrucker AC keine Chance auf die Top-2 Plätze mehr, erobert aber vom IAC Platz vier der Tabelle.

Kematen mit Dreier in letzter Sekunde

Christoph Aschenwald, Trainer SV Kematen: „Der 2:1 Sieg am Ende für unser Team schon glücklich – der entscheidende Treffen in der 93. Spielminute. Es war keine aufregende Partie, aber wir wollten den Sieg unbedingt und am Ende ist er dann auch geglückt. Der finale Pass ist ganz selten angekommen, keine Tore in der ersten Halbzeit. In der 71. Minute konnten wir dann durch Maximilian Plattner doch noch in Führung gehen. Neun Minuten später das 1:1 durch Lukas Hagleitner. Unser Joker mit dem Goldpass auf Maximilian Plattner in der dritten Minute der Nachspielzeit und das am Ende nicht ganz unverdiente 2:1. Wir hatten doch ein leichtes Übergewicht von den Chancen her, aber natürlich ist so ein später Siegestreffer immer ein bisschen glücklich.“

Beste Spieler SV Kematen: Maximilian Plattner (MF), Niklas Zauner (V)

Silz/Mötz legt vor

Leader SPG Silz/Mötz hat gegen Natters nichts anbrennen lassen. Schon zur Halbzeit eine 4:0 Führung der SPG durch Treffer von Paulo Rossetti (6.), Ertugrul Yildirim (28. und 33.) und Luka Dzidziguri (37.). In Hälfte zwei noch zwei weitere Treffer der SPG durch Paulo Rossetti und Ertugrul Yildirim. Am 11. Juni 2022 ist damit wieder der SC Kundl am Zug – mit einem Dreier zuhause gegen Zams kann die SPG wieder von der Tabellenspitze verdrängt werden. Mils muss im Heimspiel gegen Kirchbichl unbedingt gewinnen, um die sehr kleine Chance auf Platz zwei und damit auf die Aufstiegsrelegation am Leben zu erhalten.