Rasantes Duell zwischen Mils und Kirchbichl – Union bezwingt auch Völs

Das Spitzenspiel der vorletzten Runde der Tirol Liga war ganz klar Generali Union Innsbruck gegen Völser SV – wenn man das Frühjahr 2022 betrachtet. Die Union konnte sich nach einem 1:1 zur Puase und einen 1:2 Rückstand am Ende mit 5:2 durchsetzen. Mils und Kirchbichl, zwei Mannschaften die im Herbst ganz oben mitgemischt haben, trennen sich 3:3.

Sechs Treffer zwischen Mils und Kirchbichl

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Die letzten Spiele von uns waren, auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmten, nicht ganz so schlecht. Leider verabsäumten wir es in den letzten vier Spielen einen Treffer zu verbuchen. Das stimmt natürlich nachdenklich.

Gegen den Tabellendritten aus Mils erwischten wir den besseren Start und konnten durch Christoph Hechenbichler verdient in Führung gehen. Eine Unachtsamkeit auf unserer linken Abwehrseite bescherte den Hausherren aber den sofortigen Ausgleich durch Thomas Eliskases. Danach war Mils kurze Zeit am Drücker. Ihre langen Diagonalbälle stellten uns vor einige Herausforderungen. Aus dem Nichts tankte sich dann in der 30. Minute Maximilian Jung durch und brachte meine Mannschaft erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeit hatten wir dann noch die Chance auf das dritte Tor. Dieses wollte aber nicht gelingen.

Nach Wiederanpfiff erwischten die Heimischen den besseren Start und konnten zwei Halbchancen verbuchen. Meine junge Mannschaft - wieder standen zwei siebzehnjährige Kicker in der Startelf - kämpfte leidenschaftlich und hielt dagegen. Einen wunderschönen Spielzug über die linke Seite nutzte abermals Maximilian Jung und erhöhte auf 3:1. Leider sah Bastian Mosser in der 72. Minute die Ampelkarte und so wurde es eine hitzige Schlussphase, in der Mils in den Minuten 86 und 94 doch noch zum Ausgleich kam. Tobias Heiss und Thomas Eliskases waren die Torschützen.

Am Ende war es ein verdientes Unentschieden, wenngleich ich meiner „Nachwuchsmannschaft“, die wirklich ein tolles und aufopferungsvolles Spiel ablieferte, den Sieg so gegönnt hätte. Erwähnenswert ist auch, dass mit Tobias Schneeberger (15) und Elias Kaindl (17) zwei Nachwuchstalente zum Einsatz kamen. Ich muss ein Pauschallob an dieser Stelle für meine Mannschaft aussprechen!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Christoph Hechenbichler (LM), Maximilian Jung (ST)

Rückrunden-Spitzenspiel: Union Innsbruck gegen Völs

In der vorletzten Runde der Tirol Liga hat sich die Union Innsbruck den zweiten Tabellenplatz der Rückrunde erobert. Nach einem 1:1 in der ersten Hälfte konnte die Union die zweite Halbzeit mit 4:1 gewinnen – damit Endstand 5:2 für die Union Innsbruck. Die Tore für die Union erzielten Aleksandar Jovanovic, Stefan Milenkovic, Dominik Pandurevic, Dominic Pece und marko Stokic. Für Völs war Marco Hesina zweimal erfolgreich.