Aufsteiger Mayrhofen mit starker Vorstellung beim IAC – Prutz/Serfaus bezwingt Natters

Sieben Partien der ersten Runde der Tirol Liga 2022/23 sind gespielt, der erste Tabellenführer ist der SK St. Johann nach einem 6:1 Kantersieg gegen die Union Innsbruck. Viele Blicke waren nach Kirchbichl gerichtet – der FC Wacker Innsbruck kann beim ersten Antreten nicht punkten – Kirchbichl gewinnt 1:0 – ein tolles Fußballfest! SVG Bründl Sports Mayrhofen lässt als Aufsteiger nur einen Punkt beim Innsbrucker AC – einer wird nach einem 2:2 mit nach Hause genommen. Die SPG Prutz/Serfaus gewinnt gegen den FC Koch Türen Natters recht ungefährdet 3:1. Die letzte Partie der ersten Runde wird am Sonntag, dem 31. Juli 2022, um 17 Uhr in Ebbs angepfiffen – der FC Volders ist zu Gast.

Aufsteiger Mayrhofen erkämpft ein 2:2 beim Innsbrucker AC

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr ambitionierten Aufsteiger. Die ersten fünfzehn Minuten von meiner Mannschaft waren gut, aber Mayrhofen ging in der 22. Minute durch Michael Rieser in Führung. In Folge eine sehr kampfbetonte Partie, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff das 1:1 durch Manuel Göbbel. In die zweite Hälfte sind wir auch sehr gut gestartet, nach dem 2:1 in der 59. Minute durch Sinan Bicer, hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle. Zwei richtig gute Möglichkeiten auf das 3:1 haben wir leider vergeben. Vier Minuten vor Schluss haben wir durch Michael Rieser dann doch noch das 2:2 kassiert. Das erste Spiel ist immer schwer, in Summe war es aber durchaus okay, was meine Mannschaft heute gezeigt hat.“

Innsbrucker AC - SVG Bründl Sports Mayrhofen Foto: Daniel Schönherr

Coach von Prutz/Serfaus: „Sehr zufrieden, dass wir so gestartet sind!“

Josef Deutschmann, Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Wir haben gegen Natters sehr gut angefangen, die ersten zehn Minuten konnten wir die Gäste richtig unter Druck setzen. Zweimal klatscht der Ball an die Latte des Kastens der Gäste, die Führung war nur eine Frage der Zeit. Natters kam danach besser ins Spiel, wir sind aber zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Das 2:0 zur Pause war aber trotzdem total verdient. Fabian Krismer in der 16. und Joshua Harold in der 40. Minute haben getroffen. Kurz nach dem Wiederanpfiff ein Missverständnis in meiner Mannschaft und Philipp Angerer gelingt das 1:2 aus der Sicht der Gäste. Eigentlich konnte aber Natters keinen echten Druck aufbauen, wir kamen wieder zu guten Möglichkeiten. Die Vorentscheidung das 3:1 durch Florian Mark in der 78. Minute. Ein verdienter Sieg in der ersten, immer sehr schwierigen Partie, als Trainer weiß man nie, wo die Mannschaft steht und in dieser Partie sind ja zwei Trainer mit ihren neuen Teams gegeneinander angetreten. Sehr gute Schiedsrichterleistung, wir sind sehr zufrieden, dass wir mit einem Dreier gestartet sind!“