Ungefährdete Erfolge des IAC in Oberperfuss und von Ebbs beim SV Innsbruck

Details Sonntag, 07. August 2022 02:13

Zwei Runden sind in der Tirol Liga 2022/23 gespielt und drei Teams konnten noch keinen Punkt erobern. Der SV Innsbruck verliert die Heimpartie gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs mit 0:2 und auch SV Weber Beton Oberperfuss kann zuhause keinen Punkt machen – 0:3 gegen den Innsbrucker AC. Natters verliert bei der Union Innsbruck 2:5. Tabellenführer ist die SPG Prutz/Serfaus – die einzige Mannschaft, die noch die weiße Weste tragen kann – 2:1 beim Aufsteiger SVG Mayrhofen.

Ungefährdeter Erfolg des Innsbrucker AC in Oberperfuss

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Von Anfang an waren wir heute kämpferisch und spielerisch richtig gut. Der Gegner konnte dreißig Minuten mithalten. In der 28. Minute ein schöner Pass von Sinan Bicer auf David Oberortner und wir lagen mit 1:0 in Führung. Mit 1:0 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es eine Halbchance für die Heimelf. In der 61. Minute aber ein super Pass von David Oberortner auf Sinan Bicer und es stand 2:0. Das war die Vorentscheidung in diesem Spiel. In der 83. Minute dann noch ein schnell abgespielter Freistoß und Manuel Göbbel sorgt für den Endstand von 3:0. Ein großes Pauschallob für die gesamte Mannschaft!“

Ebbs feiert beim SV Innsbruck ersten Erfolg der neuen Saison

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Ein sehr starker Auftritt meiner Mannschaft, absolut verdienter Dreier. Wir sind sehr kompakt gestanden und nach vorne gab es einige Torchancen. Die Heimelf hatte kaum konkrete Möglichkeiten. In der 34. Minute gehen wir nach einer Flanke und einem Kopfballtreffer von Johannes Harasser in Führung. Sieben Minuten vor Schluss - nach einem Stanglpass - das 2:0, offiziell wurde der Treffer als Eigentor der Heimelf gewertet. Ein in Summe ungefährdeter 2:0 Erfolg!“