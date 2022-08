Wacker Bezwinger Kirchbichl verliert in Völs – Union mit klarem Erfolg gegen Natters

Details Dienstag, 09. August 2022 02:37

Die Generali Union Innsbruck hat nach der empfindlichen Niederlage in der ersten Runde der Tirol Liga beim SK St. Johann, das erste Heimspiel gegen den FC Koch Türen Natters mit 5:2 gewonnen. Am Fenner gab es dabei auch ein bisschen Beach-Soccer Atmosphäre, im Kasten der Union Andrii Petrov, 36 Jahre alt, Andrii ist ein Beach-Soccer-Torhüter aus der Ukraine. Der SV Kirchbichl wurde - nach dem Fußballfest inklusive Dreier gegen den FC Wacker Innsbruck - in die Tirol Liga Realität zurückgeholt – 1:3 Niederlage in Völs.

Coach von Kirchbichl nach Niederlage in Völs: „Von der Euphoriewelle "Wacker-Spiel" lösen!“

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Herzlich Willkommen in der Tiroler Liga, SV Kirchbichl. So würde ich das Spiel gegen Völs beschreiben wollen. Nach dem, zugegeben, sensationellen Sieg über Wacker Innsbruck, erwarten viele von uns, dass wir diese Leistung jetzt jedes Wochenende auf den Platz bekommen. Diese Leute muss ich aber leider enttäuschen. Es wäre wünschenswert, trotzdem kann das nicht der Fall sein. Ich habe immer gesagt, in Kirchbichl darf kadertechnisch nicht viel passieren, dann ist heuer etwas drinnen. Sonst wird die Saison eine ganz harte.

Das haben wir in Völs auch zu spüren bekommen. Völs ist keine Laufkundschaft, sondern hat sich in den letzten Jahren zu einem Spitzenteam in dieser Liga gemausert. Die Arbeit von Hannes Brecher ist sehr gut. Trotzdem finde ich, dass wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Chancen haben wir keine zugelassen, dafür zwei bis drei Halbchancen verbuchen können, die leider ungenutzt blieben.In der zweiten Hälfte kam Völs extrem stark aus der Kabine und konnte in den ersten zwanzig Minuten Chancen im Minutentakt verbuchen. Warum meine Mannschaft da so weggebrochen ist, ist mir leider ein Rätsel. Aber das ist Fußball. In der 62. Spielminute dann der absolut verdiente Führungstreffer für die Heimelf durch Marco Hesina und nur fünf Minuten später das 2:0 durch Manuel Brindlinger. Beide Tore entstanden durch Eigenfehler, die ich von meiner Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen habe. In der 75. Minute konnten wir dann nach einem tollen Kombinationsspiel über Christoph Winkler und Elias Kaindl durch Tobias Noggler anschließen.

Der Anschlusstreffer hielt aber nicht lange. Nur drei Minuten später fälschte Benjamin Harbas einen Stangelpass unglücklich ins eigene Tor ab. Kurz zuvor hatten wir die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch in dieser Aktion waren wir dann zu ungenau.Am Ende ist der Sieg für Völs aufgrund der extrem starken zwanzig Minuten in Halbzeit zwei verdient - ich darf gratulieren. Gerne möchte ich betonen, dass mit Elias Kaindl und Rafael Feiersinger wieder zwei Eigenbauspieler zum Einsatz gekommen sind. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft und der Verein von der Euphoriewelle "Wacker-Spiel" löst und am kommenden Wochenende gegen starke St. Johanner wieder die alten Tugenden auf den Platz wirft, denn nur so sind wir in dieser Liga konkurrenzfähig.“

Union bezwingt Natters – mit Beachsoccer-Goalie!

Aleksandar Matic, Trainer Union Innsbruck: „Um ehrlich zu sein, bin ich überglücklich, wenn man bedenkt, dass wir körperlich noch nicht fit genug sind. Meine Mannschaft hat verdient gewonnen, sie hat viele Chancen kreiert, wir haben fünf Tore geschossen. Durch Josip Steko und Dominik Pandurevic konnten wir 2:0 in Führung gehen. Emanuel Baumüller gelingt noch in der ersten Hälfte für Natters der Anschlusstreffer. Durch Stefan Milenkovic und Süleyman Soyak ziehen wir auf 4:1 davon, Stefan mit seinem zweiten Tredder im Finish, ein Tor für die Gäste von Tobias Muigg. 5:2 nach neunzig Minuten, das Match war interessant, weil Natters mitgespielt hat. Großes Lob für mein Team und besonderes Lob für unseren Torhüter Andrii Petrov, 36 Jahre alt, Andrii ist ein Beach-Soccer-Torhüter aus der Ukraine!“