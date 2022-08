Völser SV erobert mit Sieg in Mils Tabellenspitze – Innsbrucker AC ringt Volders nieder

Details Samstag, 13. August 2022 23:14

Äußerst dynamisch die Tabellensituation in der Tirol Liga – nach der dritten Runde ist das aber logisch. Trotzdem kann man schon ein wenig ablesen, in welche Richtung es in den nächsten Wochen gehen kann. Prutz/Serfaus musste durch eine sehr überraschende Heimniederlage gegen den Aufsteiger Oberperfuss den Platz an der Sonne räumen – 5:2 konnte Oberperfuss gewinnen. Neu auf Platz eins der Völser SV, der das Spitzenspiel beim SC Mils mit 3:1 gewinnen kann. Auch auf Platz zwei tut sich etwas. Der SK St. Johann holt in Kirchbichl zwar ein 2:2, fällt aber auf Platz fünf der Tabelle zurück. Der Innsbrucker AC holt Platz zwei – 3:2 gegen den FC Volders.

Innsbrucker AC muss die Partie gegen Volders in Unterzahl beenden

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein richtig guter Start meiner Mannschaft – Volders agiert sehr defensiv. Wir lassen den Ball sehr gut zirkulieren. Ein Freistoß auf die lange Stange in der 23. Minute – Marcel Fiechtner gelingt das 1:0. Wir können vier Minuten darauf nachlegen – 2:0 durch Manuel Göbbel. Das Spiel haben wir voll unter Kontrolle. Dann ein Missverständnis in der letzten Spielminute, Elias Hochmuth nützt es aus – nur mehr 2:1 – so geht in die Pause. Nach der Pause das Spiel ausgeglichen, Volders hat mehr vom Spiel. Schön heraus gespielt unser 3:1 in der 70. Minute – Sinan Bicer vollendet. In Folge Topchancen auf das 4:1. Trotzdem haben wir etwas zu zittern begonnen, nach einer Verletzung war das Wechselkontingent erschöpft, wir mussten mit einem Mann weniger das Spiel beenden. Volders gelingt aber nur mehr der Anschlusstreffer in der 82. Minute durch Elias Ortner. Aufgrund der starken ersten Hälfte ist der Sieg - aus meiner Sicht - verdient!“

Marco Hesina trifft für den Völser SV in Mils dreimal!

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Die Zuschauer haben ein richtiges Spitzenspiel gesehen, das hat ja bereits der Tabellenstand versprochen. Wir haben super angefangen, die Heimelf dominiert, sind zu tollen Möglichkeiten gekommen. Aber auch Mils hat sehr gut dagegen gehalten, sie waren offensiv ebenfalls gefährlich. Etwas glücklich unsere Führung – nach einem Eckball kann Marco Hesina in der 24. Minute auf 1:0 für meine Mannschaft stellen. Mit 1:0 geht es in die Pause. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff können wir nachlegen – 2:0 – abermals Marco Hesina. Mils in den nächsten Minuten extrem offensiv, in der 60 Minute gelingt wirklich der Anschlusstreffer durch Valentin Spöck zum 1:2 aus der Sicht der Heimelf. Die Entscheidung für unsere Mannschaft in der 84. Minute – abermals Marco Hesina zum 3:1. Das Spiel über die neunzig Minuten aber sehr ausgeglichen, auch die konkreten Möglichkeiten hielten sich die Waage. Ich war mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden – großes Pauschallob!“