Wichtiger Dreier für die Moral des SV Innsbruck gegen Münster

Details Montag, 15. August 2022 01:39

In der dritten Runde der Tirol Liga konnte der Absteiger aus der Regionalliga Tirol, der SV Innsbruck, das erste Mal anschreiben. Ein extrem hart erkämpfter 3:2 Erfolg beim SC Münster. Damit kann man die rote Laterne abgeben – SVG Mayrhofen ist nach einer 2:3-Niederlage in Natters Tabellenletzter. Volders ist unglücklich in die neue Saison gestartet – zweimal Ausgleich in der Nachspielzeit und in der dritten Runde eine 2:3-Niederlage beim IAC – Tabellenplatz fünfzehn.

SV Innsbruck sichert sich den Dreier neun Minuten vor dem Schlusspfiff

Alexander Pfurtscheller, Trainer SV Innsbruck: „Das war ein schwer erkämpfter Sieg – sehr viele lange Bälle vom Gegner. Wir haben diese gut verteidigt und hatten auch gute Angriffsaktionen. Der verdiente Führungstreffer aber erst in der 41. Minute durch Florian Mair. In Summe leichte Vorteile in der ersten Hälfte für meine Elf.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff eine schöne Kombination über Paul Schuchter und Marcel Santer – Hereingabe auf Marcel Uitz und das 2:0. Postwendend der Anschlusstreffer der Heimelf – ein Distanzschuss von Sebastian Handle. Münster wechselt, die Partie wird härter und ruppiger. Der Schiri hat leider das Spiel nicht ganz unter Kontrolle. In der 76. Minute ein Freistoß von der Seite durch Münster und Fabian Kölli kann auf 2:2 stellen. Ein Lattentreffer meiner Mannschaft – unglücklich. Auch ein Distanzschuss und ein Kopfball bringen nicht die neuerliche Führung. In der 81. Minute holt Florian Mair einen Strafstoß heraus – Marcel Santer verwandelt zum 3:2. Leider hat sich der Schiri durch das Publikum etwas leiten lassen - unverhältnismäßig lange Nachspielzeit von zehn Minuten. Aber wir holen mit dem 3:2 Erfolg drei Punkte.

Aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg – nichts zugelassen und den besseren Fußball gespielt. Ganz wichtig für die Moral, der Abstieg aus der Regionalliga war ja schon ein großer Rückschlag für unsere Mannschaft!"