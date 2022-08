Aufsteiger Oberperfuss stürzt Prutz/Serfaus von der Tabellenspitze – Kematen besiegt die Union knapp

Details Montag, 15. August 2022 01:51

Große Überraschung in der dritten Runde der Tirol Liga. Der SV Weber Beton Oberperfuss gewinnt die Partie bei der SPG Prutz/Serfaus mit 5:2 – das Ergebnis fiel laut Trainer Helmut Lorenz etwas zu üppig aus. Damit war die Bahn frei für den Völser SV und den IAC, die sich die beiden Top-Postionen schnappen. Die Union Innsbruck muss die zweite Niederlage der laufenden Saison hinnehmen – im Finish kann der SV Kematen den entscheidenden Treffer zum 3:2 Erfolg erzielen.

Zwei Fehler der Union – 2:3 Niederlage in Kematen

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Wir haben eigentlich gut begonnen, aber zwei Fehler gemacht – so mussten wir die ganze Zeit einem Rückstand nachlaufen. Der erste Fehler bereits in der ersten Spielminute – Luca Prantl trifft zum 1:0 für Kematen. Sechs Minuten später können wir ausgleichen – ein Eckball von Nenad Markovic und Josip Steko macht per Kopf das 1:1. Aber sieben Minute später der nächste Fehler – 2:1 für Kematen durch Sam Abfalterer. Zehn Minuten später eine tolle Soloaktion von Stefan Milenkovic und ein satter Volleyschuss zum 2:2. Nach einer Stunde haben wir dann aber schon körperliche Defizite gehabt, Kematen ist das 3:2 in der 77. Minute durch Sam Abfalterer gelungen. War aber trotzdem eine gute Partie von meiner Mannschaft, sie haben alles gegeben!“

Marius Martha mit Doppelpack für Oberperfuss in Serfaus

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „Wir sind faktisch mit einem Rückstand gestartet – in der zweiten Minute das 1:0 für Prutz/Serfaus durch Florian Kofler. Drei Minuten später aber schon das 1:1 durch Philipp Andrä, nach fünfzehn Minuten sind wir so richtig gut ins Spiel gekommen. Über weite Strecken waren wir die bessere Elf, das 2:1 in der 24. Minute durch Marius Martha. Die Heimelf kann aber sieben Minuten nach Wiederanpfiff durch Peter Westreicher ausgleichen. Wir haben schon im ersten Spiel in Münster gut gespielt, aber da wollte der Ball nicht ins Tor. Heute hat es wesentlich besser geklappt. Doppelschlag in der 57. und 61. Minute durch Jonathan Klema und Marius Martha zum 4:2. Samir Hofinger setzt in der 65. Minute den Schlusspunkt zum 5:2 Erfolg. Verdient, wenn auch etwas zu deutlich!“