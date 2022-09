Keine Spitzenpartie zwischen Ebbs und Kirchbichl

Details Dienstag, 13. September 2022 00:52

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs war in der achten Runde sicherlich der Favorit gegen den SV Kirchbichl. Das Spiel selbst hat nicht von den Sitzen gerissen, am Ende gibt es ein 1:1. Für den SV Kirchbichl sicher ein gewonnener Punkt, Ebbs hat damit ein wenig den Kontakt zur Tabellenspitze der Tirol Liga verloren. Drei Punkte fehlen auf die Nummer zwei IAC, sechs Punkte auf Leader Völs.

Schmeichelhafter Punkt

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Ein ganz schweres Spiel für meine Mannschaft. Nach zahlreichen und vor allem kurzfristigen Ausfällen von sieben Spielern war klar, es wird eine harte Nuss für uns. Ebbs hat sich oben etabliert und gute Ergebnisse in den letzten Runden erzielt. Die Holzer-Elf gehört für mich zu den Topteams der Liga.

Von Anfang taten wir uns schwer ins Spiel zu finden. Keine Zweikämpfe, leichtfertige Ballverluste und unsicheres Passspiel standen an der Tagesordnung. Trotzdem verbuchten wir durch Hechl, der in einschussbereiter Situation etwas glücklich an den Ball kam, die erste große Chance des Spiels. Kurze Zeit später hatten wir bei einem Lattenschuss durch die Heimelf erneut Glück. In der 36. Spielminute konnte Dindl eine Unachtsamkeit in meiner Hintermannschaft ausnutzen und zum 1:0 einköpfen. Gegen Ende der ersten Halbzeit war Ebbs stärker, jedoch ohne eine nennenswerte Torchance verbuchen zu können. Den Schlusspunkt des ersten Durchgangs setzte Hechenbichler mit einem Lupfer, doch der Schlussmann der Heimischen konnte entschärfen.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Ebbs optisch stärker, doch die guten Möglichkeiten blieben aus. Meine Mannschaft braucht Zeit um wieder ins Spiel zurückzufinden. Gegen Ende hin wurde es dann wild. Zweimal gelang es den Hausherren nicht den Deckel drauf zu machen. In der 89. Minute dann der doch etwas schmeichelhafte Ausgleich. Der eingewechselte Mosser erkämpfte sich im Zentrum den Ball und bediente Hechenbichler, der in die Mitte auf Noggler flankte. Dieser köpfte den Ball gegen die Laufrichtung ins Tor. Danach passierte nicht mehr viel und es blieb beim 1:1.

Fazit: Ein ganz schwaches Tirol Liga Spiel auf einem schwer zu bespielenden Platz. Ebbs war stärker, war aber zu wenig zwingend. Meine Mannschaft konnte sich, auch wenn es „nur“ ein Punkt ist, für den Aufwand der letzten Wochen ein wenig belohnen. Wir nehmen diesen einen Zähler gerne mit, auch wenn er etwas schmeichelhaft ist.

Bester Spieler SV Kirchbichl: Tobias Noggler (DM, ST)