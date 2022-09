Aufsteiger Mayrhofen bezwingt Leader Völs im Finish!

Details Samstag, 24. September 2022 14:07

Die Verfolger des Völser SV in der Tirol Liga könnten ihren Rückstand in der zehnten Runde der Tirol Liga auf einen Punkt verringern. Aufsteiger SVG Bründl Sports Mayrhofen hat eine tolle Partie gegen den Völser SV gezeigt und mit einem Treffer kurz vor Schluss mit 1:0 gewonnen. Der Völser SV, stark ersatzgeschwächt, hat sich fast bis zum Schluss erfolgreich gegen die Niederlage gestemmt. Damit kann der FC Wacker Innsbruck in Oberperfuss (Ankick 25.9.22 um 11 Uhr) und der IAC (24.9.22 um 16 Uhr) zu Hause mit einem Dreier gegen Kirchbichl bis auf einen Punkt an Völs herankommen.

Völser SV ersatzgeschwächt

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Die ersten zehn bis fünfzehn Minuten konnten wir das Spiel noch kontrollieren und es war ausgeglichen. Danach dominierte Mayrhofen und spielte sich Chance um Chance heraus. Durch einen in Höchstform agierenden Tormann Andi Eberl und drei bis vier Lattentreffer konnten wir mit einem 0:0 in die Pause gehen.

Zweite Halbzeit ging es in derselben Tonart weiter. Mayrhofen überlegen, aber konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Bei ein bis zwei nennenswerten Chancen von uns wurde leider zu Unrecht auf Abseits entschieden. Der Schiedsrichter hatte leider auf beiden Seiten keinen guten Tag bei seinen Entscheidungen. Bis zur 87. Minute kämpften und verteidigten wir mit viel Herz und Einsatz. Dann ein berechtigter Elfmeter und das war zugleich die Entscheidung in diesem Spiel. Manuel Einwallner gelingt der Treffer zum 1:0 für Mayrhofen. Ich denke, ohne den Elfer schießt Mayrhofen kein Tor an diesem Abend und wir nehmen einen glücklichen, aber hart erkämpften Punkt mit.

Fazit: Wir reisten mit fünf U18 Spielern an. Zwei Spieler spielten leicht angeschlagen und Mario Lanziner wurde im Sturm reaktiviert. Absolut verdienter Sieg der SVG Mayrhofen. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen, Sie hat alles gegeben und bis zur letzten Minute im Rahmen unserer aktuellen Möglichkeiten gekämpft.

Die letzten Runden hat es sich abgezeichnet, dass wir Probleme bekommen werden, da uns vier bis fünf Stammspieler fehlen und der Kader in der Breite zu klein ist. Was mich aber trotzdem positiv stimmt, ist der Umstand, dass dadurch wieder junge 16- bis 18-jährige Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen und Tirol Liga Erfahrung sammeln können.

Persönliches Anliegen

Es ist normal nicht meine Art, aber leider muss ich anmerken, dass der Schiedsrichter und ein Linienrichter sich absolut im Ton und ihrem Verhalten vor, während und nach dem Spiel, vergriffen haben. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber ich denke, wir werden nach Rücksprache mit meinem Obmann eine Beschwerde beim TFV einbringen. Das Schiedsrichterwesen fordert immer respektvollen Umgang und Verständnis ein, aber leider war dies beim Spiel in Mayrhofen vonseiten des Schiedsrichterteams nicht der Fall.

Nächste Woche empfangen wir in einem kleinen Derby das Team aus Oberperfuss und freuen uns danach bei dem ein oder anderen Bierchen auf unserem Vereinsherbstfest gemeinsam anzustoßen.“

Beste Spieler Völser SV: Andreas Eberl, Lorenz Stauder