Mils schafft mit toller Moral und Sieg gegen Natters Anschluss an Tabellenspitze – Wacker Innsbruck wieder nur Remis gegen die Union

Details Samstag, 15. Oktober 2022 23:18

Die Tabellenspitze der Tirol Liga hat sich nach der 13. Runde noch etwas mehr verdichtet. Der Leader Völser SV kann allerdings mit einem Dreier am 16.10.22 gegen den SVI der Konkurrenz um drei Punkte enteilen. Dahinter trennen Platz zwei und neun lediglich fünf Punkte. Das ist der besonders interessante Teil der Tabelle, denn die Top-5 steigen durch die Ligareform 2023/24 in die Regionalliga Tirol auf. Der FC Wacker Innsbruck läuft Gefahr, durch die Remisserie den Anschluss an die Tabellenspitze etwas zu verpassen. Auch im Derby gegen die Union Innsbruck reicht es nur für einen Punkt – 1:1 nach neunzig Minuten in einem ausgezeichneten Ligaspiel. Ebbs macht Boden gut – 6:0 im Spitzenspiel gegen Prutz/Serfaus und Platz zwei. Auch Mils schließt auf – starke Moral nach 0:2 gegen den FC Koch Türen Natters und am Ende noch ein 4:2 Erfolg – Tabellenplatz vier.

Starkes Duell zwischen Union Innsbruck und Wacker Innsbruck

Stefan Milenkovic, Trainer Union Innsbruck: „Eine ganz tolle Stimmung und über 700 Zuschauer und Fans sehen eine ausgezeichnete Partie mit vielen Torszenen auf beiden Seiten. Starker Auftakt meiner Mannschaft und ich konnte die Union auch in der fünften Minute in Führung bringen. In der ersten Halbzeit hatten wir wohl ein Übergewicht, aber Wacker Innsbruck natürlich eine sehr kompakte Mannschaft. In der 34. Minute der Ausgleich von Wacker durch Mervin Kalac. In Hälfte zwei hat Wacker mächtig auf den Führungstreffer gedrückt, aber unsere Abwehr hat heute eine ganz ausgezeichnete Leistung geboten. So blieb es auch nach neunzig Minuten beim 1:1 und ich denke, den Punkt haben wir uns sicherlich verdient. Das Spiel hätte aber auch einen Sieger haben können, Möglichkeiten auf Treffer waren genügend vorhanden!“

Union Innsbruck - Wacker Innsbruck (Foto: Daniel Schönherr)

Mils dreht 0:2 gegen Natters

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Die ersten Minuten der Partie waren ziemlich ausgeglichen, es hätte in beide Richtungen laufen können. Dann allerdings ein Doppelschlag von Natters in der 17. und 18. Minute. Andreas Fritz und Alexander Plattner treffen und es steht 2:0 für die Gäste. In dieser Phase hat meine Mannschaft nicht gut ausgesehen. Aber ich kann nur sagen bravo zur Moral, dass wir nach einem 0:2 wieder zurück in das Spiel gekommen sind, ist nicht alltäglich. Ganz wichtig dafür war natürlich, dass uns noch vor der Pause das 2:2 gelungen ist. Mario Angerer hat in der 28. Minute zum 1:2 getroffen, Thomas Eliskases in der 39. Minute zum 2:2. In der zweiten Spielhälfte waren wir aber die stärkere Elf. In der 58. Minute die Führung von Philipp Santeler und Sandri Pilaj kann in der 66. Minute auf 4:2 stellen. Natters hat in der 69. Minute noch eine Rote Karte kassiert, auch das hat uns das Leben etwas leichter gemacht. Wir haben den Dreier nicht mehr aus der Hand gegeben. Noch einmal Hut ab vor der Moral meiner Mannschaft!“