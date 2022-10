Innsbrucker AC verliert nach Niederlage in Münster Kontakt zur Tabellenspitze

Details Montag, 17. Oktober 2022 21:11

Leader Völser SV ließ zum Abschluss der 13. Runde der Tirol Liga nichts anbrennen und gewinnt gegen den SV Innsbruck mit 5:1. Der SK Ebbs gewinnt den Schlager gegen Prutz/Serfaus überraschend klar mit 6:0, überholt die SPG und setzt sich auf Tabellenplatz zwei. Die Top-4 Völs, Ebbs, Prutz/Serfaus und Mils trennen nun vier Punkte. Kematen macht mit einem 1:0 Erfolg über Oberperfuss einen Riesensatz in der Tabelle auf Platz fünf. Der Innsbrucker AC hat nach dem 0:2 beim SC Münster ebenso zwanzig Punkte am Konto wie Kematen.

Kostenzer-Doppelpack bringt zweiten Heimsieg für Münster gegen den IAC

Stefan Mauracher wurde vergangene Wochenende erfolgreich am Kreuzband operiert und konnte die Partie gegen den tabellenfünften IAC bereits als Zuschauer wieder verfolgen. Er und 349 andere Zuschauer und Fans sahen in der 14. Minute das 1:0 für den SC Münster: Mit einem langen Heber wurde geschickt die Abseitsfalle der Gäste ausgehebelt und Peter Kostenzer packte Keeper Daniele Sterba ein. Nach einer guten halben Stunde beförderte Christof Auer den Ball nach einem Freistoß ins gegnerische Tor, aber diesmal stand er leider knapp im Abseits: Kein Treffer! In der nächsten Aktion bediente Peter Kostenzer Daniel Windisch mustergültig, der scheiterte aber am herauseilenden Goalie. In der Schlussphase noch einmal eine ganz ähnliche Aktion, diesmal allerdings über links: Abermals spielte Peter Kostenzer einen schönen Querpass auf Elia Klingenschmid, doch auch er blieb erfolglos. Münster hätte nach dieser 1. Halbzeit höher führen müssen.

Nach der Pause legten die Innsbrucker dann ein gehöriges Tempo vor und schnürten unser Team regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Mehr als ein Kopfball an die Stange in der 56. Minute kam dabei allerdings nicht heraus. In der 76. Minute schlug dann Clemens Wieser eine weite Flanke in den Strafraum und Peter Kostenzer überwand Daniele Sterba, der etwas zu weit vor seinem Tor stand, per Kopf zum 2:0. Damit war offenbar auch der Siegeswille des IAC gebrochen. Die größte Chance in der verbleibenden Spielzeit fand noch Philipp Mai in der 92. Minute vor.