Völs siegt mit letztem Aufgebot gegen den SV Innsbruck

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 12:22

In der 13. Runde der Tirol Liga hat Leader Völser SV nach einer sehr engen ersten Hälfte am Ende klar mit 5:1 gegen den SV Innsbruck gewonnen. Damit führt Völs drei Punkte vor Ebbs und Prutz/Serfaus. Hochdramatisch der Fight um die Top-5, die ja 2023/24 einen Platz in der Regionalliga Tirol bringen sollen. Kematen gelingt in dieser Runde mit einem 1:0 gegen Oberperfuss der große Sprung auf Platz fünf, allerdings hat die Nummer zwölf Union Innsbruck nur drei Punkte Rückstand auf Kematen.

Doppelpack von Marco Hesina und Marco Brindlinger für Völs

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Am 16.10.2022 kam es zum Spiel zwischen dem Völser SV und dem Sportverein Innsbruck. Laut der Tabellensituation auf dem Zettel im Vorhinein eine klare Sache, jedoch gestaltete sich das Spiel als erwartet schwer. Schon in der 3. Spielminute ein Fehler in der Verteidigung von Völs und der SVI müsste in dieser 2:1 Situation vor dem Torwart das 0:1 machen, jedoch konnte noch ein Völser Abwehrspieler den Fehler ausbessern. Der SVI stand kompakt und wir hatten unsere Schwierigkeiten, die Ketten zu durchbrechen. In der 20. Minute dann eine schöne Flanke von links und Marco Hesina konnte den Ball souverän über die Linie drücken. Dann war das Spiel ausgeglichen. In der 45. Minute Aufregung im Strafraum des SVI. Ein Spieler berührte den Ball klar mit der Hand, jedoch zeigte der Unparteiische nicht auf den Punkt. So ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff drückte der SVI auf den Ausgleich und erhielt nach einem normalen Zweikampf im 16er einen fragwürdigen Elfmeter, aber Steinbacher nahm diesen dankend an und verwertete diesen souverän. Fast im Gegenzug dann wieder ein Elfmeterpfiff nach einem Handspiel für uns. Diesen Elfer konnte Marco Hesina trocken verwerten. Nach diesem Tor hatten wir dann das Spiel unter Kontrolle und konnte nach zwei schönen Treffern von Marco Brindlinger auf 4:1 erhöhen, vor allem der vierte Treffer war sehenswert - nach einem super Solo durch die Hintermannschaft des SVI. Den Schlusspunkt konnte der reaktivierte Mario Lanziner per Kopf zum 5:1 setzen.

Fazit: Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg für meine Mannschaft in Ordnung. Der SVI versuchte es mit vielen langen Bällen, die wir zum Großteil gut verteidigten. Wir hatten wieder das letzte Aufgebot zur Verfügung, deshalb macht es mich stolz, dass die Jungs in dieser aktuellen Situation es so gut meistern. Nun heißt es nochmals Kräfte bündeln gegen den Wacker und die Union Innsbruck, bevor es in die verdiente Winterpause geht!“