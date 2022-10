Akif Güclü und Hannes Brecher analysieren Wacker Innsbruck gegen Völser SV

Details Samstag, 22. Oktober 2022 15:53

Fußballfest mit über 1400 Zuschauern und Fans zum Auftakt der 14. Runde der Tirol Liga. Der FC Wacker Innsbruck konnte den Tabellenführer Völser SV mit 2:1 besiegen und setzt sportlich ein Ausrufezeichen. Das Spiel selbst hochklassig und spannend, der Völser SV wird nun von Mils & Co. unter Druck gesetzt. Mils liegt nach dem 5:3 Erfolg in Mayrhofen nur mehr einen Punkt hinter dem Tabellenführer.

Tabellenführer geschlagen!

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Die ersten zwanzig Minuten verlaufen sehr ausgeglichen – mit Chancen auf beiden Seiten. Dann hat meine Mannschaft das Spiel in die Hand genommen, zwei Stangenschüsse von Lucas Scholl – da sind wir der Führung schon sehr nahe gekommen. Torlos ging es in die Pause, das Spiel selbst aber durchaus attraktiv. Die zweite Halbzeit startet ähnlich wie Hälfte eins – aber dann doch die verdiente Führung für mein Team in der 51. Minute durch Rami Tekir. Den Schuss von Dionis Ramaj konnte der Goalie der Gäste vorab noch abwehren. Das 2:0 gelingt uns in der 71. Minute nach einem Fehler vom Gegner – Hamza Ech Cheikh trifft zum 2:0. In der 86. Minute der Anschlusstreffer der Gäste durch Franz Gruber. Dann ist es noch ein bisschen hektisch geworden, der Dreier war aber nicht mehr wirklich in Gefahr. Ein starkes Spiel beider Mannschaften, sehr attraktiv für die Zuschauer und Fans. Wieder einmal ganz tolle Kulisse – über 1400 haben das Spiel live verfolgt. Wir haben den Tabellenführer geschlagen und wenn wir das jetzt so mitnehmen können, bin ich guter Dinge, was die Zukunft betrifft!“

Remis wäre verdient gewesen!

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Absolute Rekordkulisse mit über 1400 Zuschauern und Fans und ein absolut hochklassiges Spiel. In der ersten Halbzeit aus meiner Sicht absolut ausgeglichen. Eine Unachtsamkeit führte zum Rückstand und ein Fehler des Innenverteidigers zum 0:2. Wir haben dann noch den Anschlusstreffer geschossen. Wacker hat mehr Ballbesitz, aber von den Möglichkeiten her wäre aus meiner Sicht ein Remis für meine Mannschaft verdient gewesen!“