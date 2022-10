Innsbrucker AC hält mit Sieg gegen Union Innsbruck Kontakt zur Tabellenspitze

Details Montag, 24. Oktober 2022 20:25

Für den Trainer des Innsbrucker AC, Elvir Karahasanovic, ist der 2:0 Erfolg in der 14. Runde der Tirol Liga gegen die Union Innsbruck ein wichtiger und erster Schritt, um aus dem Tief der letzten Wochen wieder herauszukommen. Das letzte Spiel 2022 für den IAC wird aber ebenso extrem wichtig sein – am 29. Oktober 2022 ist die SPG Prutz/Serfaus zu Gast – das Spitzenspiel der 15. Runde.

IAC gelingt wichtiger Dreier gegen die Union Innsbruck

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein ganz typisches Derby, sehr kampfbetont von beiden Mannschaften geführt. Wir haben es meiner Meinung nach verdient gewonnen, aber vom Ergebnis her war es doch eine ziemlich enge Partie. In der 39. Minute konnten wir in Führung gehen. Ein sehr guter Angriff über die Seite und Stefan Pantic gelang das 1:0. In Folge weitere Möglichkeiten auf das 2:0. Aber man muss auch festhalten, dass die Union bei einem Lattenschuss von Stefan Milenkovic Pech hatte. So ging es mit einer 1:0 Führung in die Pause. In Hälfte zwei waren wir doch sehr klar das bessere Team. Stefan Pantic schnürt den Doppelpack – 2:0 in der 57. Minute. Wir hätten durchaus höher gewinnen können. Ich sehe es aber vor allem als einen ersten wichtigen Schritt, um aus unserem Tief, das wir in letzter Zeit hatten, zu kommen.“

Die Lage ein Spiel vor der Winterpause

Am letzten Oktoberwochenende wird in der Tirol Liga das letzte Spiel der Hinrunde angepfiffen. Die Ausgangslage im Kampf um den Herbstmeistertitel könnte nicht spannender sein. Drei Mannschaften halten bei 27 Punkten – Völs, Ebbs und Prutz/Serfaus. Völs hat mit der 1:2-Niederlage im Schlager beim FC Wacker Innsbruck den Vorsprung auf die Verfolger verloren. Völs tritt am 30.10.22. um 11 Uhr bei der Union Innsbruck an. Ebbs hat am Samstag um 15 Uhr Mayrhofen zu Gast und Prutz/Serfaus spielt beim IAC. Für den IAC ist diese Schlagerpartie enorm wichtig, um noch vor der Winterpause den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verringern. Trotzdem kann man nicht sagen, welche der drei Mannschaften den Herbstmeistertitel holen wird. Alle drei dürften nicht gewinnen, damit Mils noch eine Chance hat. Mit einem Dreier gegen Oberperfuss könnte sich in diesem Fall noch Mils ganz nach oben schwingen. Für den FC Wacker Innsbruck ist ein Dreier im Heimspiel gegen den SK St. Johann wohl Pflicht. Die Spannung in der laufenden Meisterschaft ist auch deswegen besonders groß, da ja die Top-5 in die Regionalliga Tirol aufsteigen sollen. Grund ist die Ligareform 2023/24 mit der Einführung der Regionalliga West in alter Form, wobei die Regionalliga Tirol beibehalten wird.