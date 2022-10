Wacker Innsbruck schließt Hinrunde mit Dreier gegen St. Johann ab – Volders gewinnt in Kirchbichl

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 00:56

Sieben Spiele der letzten Runde der Tirol Liga 2022 sind gespielt – der Herbstmeistertitel wird aber erst am 30.10.2022 ab 11 Uhr im Spiel Union Innsbruck gegen den Völser SV vergeben. Völs kann sich mit einem Dreier die Herbstkrone sichern. Zwischenzeitlich hat Ebbs mit einem 2:1 Erfolg die Tabellenführung übernommen. Mils setzt den positiven Lauf fort – 6:2 gegen Oberperfuss. Prutz/Serfaus büßt an der Tabellenspitze etwas an Boden ein – nur 2:2 im Spitzenspiel beim Innsbrucker AC. Der FC Wacker Innsbruck bleibt auf der Siegerstraße – 4:0 gegen den SK St. Johann. Der FC Volders festigt mit einem 3:1 Erfolg beim SV Kirchbichl den Mittelfeldplatz.

Klarer Erfolg von Wacker Innsbruck gegen St. Johann

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Von der ersten Minute an eine Topleistung meiner Mannschaft. Wir haben klar dominiert und haben defensiv nichts zugelassen. Eine sehr gute Kombination in der achten Minute bringt die 1:0-Führung durch Alex Olivieri. Alexander Schwab mit sehr gutem Gegenpressing – er erobert den Ball in der 17. Minute und schließt erfolgreich zum 2:0 ab. In Hälfte zwei haben wir sehr routiniert agiert und auf die Chance zur endgültigen Entscheidung gewartet. Ein sehr guter Schnittstellenpass von Rami Tekir in der 58. Minute und das 3:0 durch Dionis Ramaj. Rami Tekir wird in der 88. Minute gefoult, den Strafstoß verwertet er selbst zum Endstand von 4:0. Das dritte Spiel binnen einer Woche für meine Mannschaft und ich bin sehr stolz auf die Jungs. Wir haben unser erstes Ziel erreicht. Wieder eine tolle Stimmung – über 1200 Zuschauer waren dabei und ein ganz großes Danke auch an unsere Fans. Es geht in die richtige Richtung und ich hoffe, dass es nach der Winterpause so weiter geht!“

Volders siegt in Kirchbichl

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet. Die Führung in der 14. Minute durch Andrei Stupac war absolut verdient. Wir hatten dann eine Riesenchance auf das 2:0, aber konnten diese nicht verwerten. In der 32. Minute hat Kirchbichl durch Christoph Hechenbichler ausgeglichen. Wir wussten, dass wir geduldig sein müssen. Die Heimelf hatte ja noch das Cupspiel vom Nationalfeiertag in den Beinen. Wir konnten in der 73. Minute durch Matteo Braconi mit 2:1 in Führung gehen, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff hat Jakob Triendl den Sack zugemacht. Ein aus meiner Sicht absolut verdienter 3:1 Erfolg.“