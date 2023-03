Wichtiger Dreier des IAC gegen Natters – SV Innsbruck gewinnt Kellerduell gegen Kirchbichl

Details Sonntag, 19. März 2023 02:20

Auftakt der Rückrunde der Tirol Liga am 18. März 2023. Wichtige Partie des Innsbrucker AC im Kampf um einen Aufstiegsplatz. Im Finish wird es nach einer 3:0-Führung gegen den FC Koch Türen Natters noch sehr eng – aber drei Punkte werden mit einem 3:2 Erfolg fest gehalten. Direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt! Dem SV Innsbruck gelingt ein extrem wichtiger 2:0 Erfolg beim SV Kirchbichl und damit kommt der SVI bis auf einen Punkt an den Tabellenvorletzten Kirchbichl heran.

Innsbrucker AC gibt 3:0 gegen Natters fast noch aus der Hand!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen, mehr Ballbesitz für die Gäste. In der 12. Minute konnten wir durch ein Freistoßtor von Nuyan Karsak in Führung gehen. Natters hatte mehr vom Spiel, es ging aber mit einer 1:0-Führung für meine Mannschaft in die Pause. Perfekter Start in Hälfte zwei – 2:0 in der 46. Minute durch Florian Jünemann. Sechs Minuten später das 3:0 durch Stefan Pantic. Wir hatten alles unter Kontrolle. Allerdings nur bis zur 65. Minute. Ecke und das 1:3 durch Florian Schweighofer aus der Sicht der Gäste. Acht Minuten später für uns eine unliebsame Wiederholung – abermals Ecke und Natters kam durch Emanuel Baumüller auf 2:3 heran. Chancen auf den Ausgleich – auf einmal eine extrem enge Partie. Aber auch wir hatten Möglichkeiten auf den vierten Treffer. Trotzdem in Summe aus meiner Sicht ein verdienter und sehr wichtiger 3:2 Erfolg!“

Extrem wichtiger Dreier des SV Innsbruck gegen Kirchbichl

Alexander Pfurtscheller, Trainer SV Innsbruck: „Wir sind heute sehr aggressiv aufgetreten und haben dem Gegner durchaus die Schneid abgenommen. Guter Zugriff auf das Spiel und die Führung in der 19. Minute nach einem Steilpass auf Nikolai Von Schlippe, der verwerten konnte. Das 2:0 ein absolutes Traumtor von Daniel Kofler in der 31. Minute – der Ball passt genau unter die Querlatte. Kirchbichl nur aus Standrads gefährlich. In der zweiten Hälfte war der große Aufreger ein Strafstoß für Kirchichl in der 75. Minute – aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Unser Goalie konnte den Schuss halten – aus meiner Sicht ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben es aber vorab verabsäumt, mit dem 3:0 alles ganz klar zu machen. Der Sieg ist aber sicher verdient.“

